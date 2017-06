Mit Satire gegen Straßenfrust Seit 15 Jahren wird eine Ortsumfahrung für das Dorf versprochen. Doch gebaut wird immer noch nicht. Anwohner reagieren mit Spott und Häme.

zurück Bild 1 von 3 weiter Mit Karikaturen machten jetzt Anwohner ihrem Ärger Luft. © Claudia Hübschmann Mit Karikaturen machten jetzt Anwohner ihrem Ärger Luft.

Eng und kurvenreich ist die Ortsdurchfahrt Niederlommatzsch. Im weiteren Verlauf der Straße Richtung Hebelei gibt es erhebliche Schäden an der Fahrbahn. Doch der Neubau lässt seit Jahren auf sich warten.



Am Montag ist ein Trupp Straßenbauer auf der Straße zwischen der Hebelei und Niederlommatzsch unterwegs und flickt Löcher. Die Straße ist nicht nur eng und kurvig, sondern auch in einem katastrophalen Zustand. In Niederlommatzsch schlängelt sie sich durch eine enge 90-Grad-Kurve. Vor allem, wenn Busse oder Lkw kommen, wird es eng und gefährlich.

Seit Jahren warten nicht nur die Einwohner auf eine Ortsumgehung. Versprochen ist sie schon lange, geplant war sie auch schon mal. Schon 2002 sollte die Kreisstraße verlegt werden, weil sie über eine Gemeindestraße quer durch ein Krötenschutzgebiet führt. Doch es passierte nichts. 2009 dann stellte das Landratsamt fest, dass der Ausbaustandard der Straße um Jahrzehnte in der Entwicklung zurückliegt. Der fortgeschrittenen Motorisierung, aber auch der technischen Entwicklung von Fahrzeugen stehe eine völlig veraltete Kreisstraße gegenüber, die umfangreiche Defizite bei der Verkehrssicherheit aufweise, hieß es damals. Die Mängel, die damals bestanden, sind heute noch da: So ist die Fahrbahn nicht breit genug, es gibt zahlreiche Einengungen, Bäume stehen unmittelbar am Straßenrand. Fahrbahnränder sind weggebrochen, es gibt zahlreiche Schlaglöcher, Entwässerungsmöglichkeiten fehlen, die Geländer am Wölkischer Wasser sind veraltet. Im Ort selbst verursacht eine Pflasterdecke hohe Geräusche, Fahrbahnbreiten wechseln, Gehwege fehlen, Häuser grenzen direkt an die Fahrbahn. Zum Teil fehlt die Straßenbeleuchtung, die Geschwindigkeit ist auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzt. Besonders problematisch ist eine rechtwinklige, enge Kurve im Ortskern. Der Technische Ausschuss des Kreistages hatte sich mit vier Ausbauvarianten für die Kreisstraße beschäftigt. Die 1 800 Meter lange Variante, für die man sich damals entschied, sollte 2,274 Millionen Euro kosten. Baubeginn sollte frühestens 2012 sein. Doch auch fünf Jahre später hat sich nichts getan.

Die Anwohner sehen es inzwischen mit einer Art Galgenhumor. In der vergangenen Woche stellte sie satirische Schilder an der Straße auf. Ein „Pilotprojekt der Kassenärztlichen Vereinigung“ sei die Straße. „Zahnprothesenträger Achtung! Schlaglöcher!“ heißt es da. „Wir haben Schilder aufgestellt und Blumen gepflanzt, um ein Zeichen zu setzen und daran zu erinnern, wie schlecht die Straße und wie nötig die Ortsumgehung ist“, sagt Jens Mauersberger, einer der Initiatoren. Die satirischen Schilder sind inzwischen verschwunden. Wer sie weggeräumt hat, weiß Mauersberger nicht.

Klar ist, dass die Niederlommatzscher und alle Kraftfahrer, die diese Straße benutzten müssen, noch sehr lange auf eine Ortsumgehung warten müssen. „Die Planung für die Ortsumfahrung Niederlommatzsch befindet sich – so die Aussage unserer Straßenbauer – in der Vorbereitung zum Planfeststellungsverfahren. In dieser Planungsphase sind keine Aussagen zu Bauterminen möglich, da das gesamte Verfahren noch aussteht“, so Kerstin Thöns, die Pressesprecherin des Landratsamtes. Frühere Planungen seien hinfällig. Das seinen noch Planungen aus dem Altlandkreis Meißen gewesen. Es habe eine Vielzahl kleiner Probleme, zum Beispiel Trassenänderungen bei Gas und Elektro, Änderung von Vorschriften unter anderem im Umweltschutz gegeben, heißt es aus dem Landratsamt. Auch das ehemalige Planungsbüro gibt es nicht mehr. Zu einer Aussage zu einen Baubeginn will sich heute niemand mehr hinreißen lassen.

zur Startseite