Mit Saisonrekord zum Sieg Leisniger verbucht zwölf Richtige und kann sich über den Tageserfolg freuen

Die Siegerin der Vorwoche, Kristina Gebhardt und Sohn Marek holten bei Intersport Schmidt ihren Preis ab.

So stark wie beim achten Wettbewerb hat die Totogemeinde in dieser Saison noch nicht getippt. Viele Mitspieler schafften es, acht oder neun Richtige in Wertung zu bringen, einige zehn und ein Tipper und ein Team brachten es sogar auf elf Richtige. Den Sieg allerdings holte in dieser Woche Jürgen Schiffer aus Leisnig, der mit zwölf Richtigen auch einen neuen Saisonrekord für das Spieljahr 2017/18 aufstellte. Er kann sich über einen Gutschein für das Sportangebot des WelWel in Döbeln freuen. Wir bitten den Gewinner, sich in der Sportredaktion zu melden (Telefon 03431 719421).

Modus zum DA-Fußball-Tipp

Der Wettbewerb wird während der laufenden Saison analog dem Bundesligaspielplan durchgeführt. Die Sportredaktion wählt 15 Paarungen aus allen Spielklassen aus, die es zu tippen gilt. Spiele, die ausfallen, werden nicht gewertet. In das Feld „Ihr Tipp“ sind eine 1 für Heimsieg, eine 0 für Unentschieden und eine 2 für Auswärtssieg mittig einzutragen (keine Ergebnisse!). Bei Pokalspielen (P*) ist natürlich der Sieger zu tippen. Das Feld „Punkte“ ist für die Auswertung zwingend freizuhalten! Der mittwochs veröffentlichte Coupon – es sind nur Originaltippscheine gültig – muss am darauffolgenden Freitag 18 Uhr in der Sportredaktion des DA, Luxemburg-Straße 5, 04720 Döbeln vorliegen. Außerdem ist freitags bis 16 Uhr die Abgabe im DA-Treffpunkt (04720 Döbeln, Niedermarkt 4) möglich. Weiterhin werden die zu tippenden Paarungen im Internet unter http://www.sz-online.de/sachsen/regionalsport/doebeln veröffentlicht und können per E-Mail (da.sport@ddv-mediengruppe.de) eingesandt werden.

In begründeten Ausnahmefällen können die Tipps auch telefonisch unter 03431/719421/22 abgegeben werden. Die Auswertung erfolgt in der jeweils folgenden Woche. Bei Punktgleichheit mehrerer Tipper oder Teams am Saisonspieltag entscheidet das Los über den Gewinn des 25-Euro-Gutscheins, diesmal bereitgestellt von Intersport Schmidt in Döbeln. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! Gleiches gilt für die Gesamtwertung, in die allwöchentlich die richtigen Tipps aller Mitspieler und Teams eingetragen werden. Die zehn Erstplatzierten dieser Rangliste werden am Ende der Saison prämiert, der Fußballfachmann der Region zudem mit einem Pokal geehrt. Im Teamwettbewerb werden die fünf besten Mannschaften prämiert, der Sieger erhält einen Pokal. Bei Punktgleichheit ist eine Bonusrunde geplant. Mitarbeiter des Verlages sind nicht teilnahmeberechtigt. (DA)

*Teams sind unter Telefon 03431/719421/22 anzumelden und dürfen aus drei bis fünf Personen bestehen. Jeder Einzeltipper darf Mitglied in einem Team sein. Pro Team darf ein Tipp abgegeben werden.

Rangliste Einzel

1.–2. Hagen, Karl-Heinz (Leisnig) und Reutow, Michael (Technitz) je 60

3.–4.Blümel, Marcel (Zschaitz-Ottewig) und Matheus, Felix (Mochau) je 59

5.–-12. Andrä, Michael (Waldheim), Glatz, Harald (Döbeln), Hummitzsch, Klaus (Leisnig), Matheus, Franziska (Mochau), Hagen, Beate (Leisnig), Pönitz, Joachim (Bormitz), Schiffer, Jürgen (Leisnig) und Schisikowski, Daniel (Westewitz)je 57.

Rangliste Team

1. Team Sachsen-Frieda (Leisnig) 57

2. Ergo-Logo (Leisnig) 56

3. Im Herzen vereint (Mochau) 55

4.–7. Die Himmelblauen (Ziegra), Die Gipfelstürmer (Roßwein), Die Muldentaler (Roßwein) und Frauentrio (Leisnig) je 54.

