Handball Mit Rückenwind in die Winterpause Die Neudorf/Döbelner Männer bestreiten bereits ihr letztes Spiel der Hinrunde. Das soll unbedingt gewonnen werden.

Tobias Rudolph und die Handballer der HSG Neudorf/Döbeln beenden am Sonntag mit einem Heimspiel gegen die SG Leipzig/Zwenkau die Hinrunde der Sachsenliga. © André Braun

Es bleibt spannend in den verschiedenen Ligen, in denen die Mannschaften aus dem Altkreis Döbeln unterwegs sind. Während anderswo in dieser Saison noch nicht alle Blütenträume reiften, überraschten die Neudorf/Döbelner Sachsenliga-Teams die Konkurrenz mit recht ansprechenden Leistungen, die Lust auf mehr machen. Vielleicht künftig auch beim Publikum, wenn es sich an die bislang ungewohnten Sonntag-Anwurfzeiten bei den Frauen (16 Uhr) und den Männern (18 Uhr) gewöhnt hat.

Sachsenliga Männer

Mit dem Heimspiel gegen die SG Leipzig/Zwenkau (7./6:6) beendet die HSG Neudorf/Döbeln (3./10:6) bereits die Hinrunde. Es wird nach der dann recht langen Punktspielpause für die HSG-Männer bis 28. Januar, die Anfang Dezember nur von einem Pokalspiel unterbrochen wird, eine anspruchsvolle Aufgabe, die Form zu konservieren. Doch vorher steht die Aufgabe gegen einen Kontrahenten auf dem Programm, gegen den die Neudorf/Döbelner in der Vergangenheit immer wieder nicht so gut aussahen. Die Gäste sind spielerisch recht gut unterwegs und sie werden den Einheimischen alles abverlangen. Zu Hause lief es für Neudorf/Döbeln aber bisher sehr gut und ein weiterer Doppelpunktgewinn würde die Ausgangslage für die Rückrunde recht hoffnungsvoll gestalten. Dafür muss aber auch die Leistung stimmen. Und dass über die gesamten 60 Minuten. „Jedes Spiel ist bislang ein enges gewesen. Wir haben ein Heimspiel und da gilt es, die gute Hinrunde erfolgreich abzuschließen. Einfach um auch mit einer guten Stimmung in die lange Pause zu gehen“, sagte HSG-Trainer Thomas Schneider.

Sachsenliga Frauen

Die HSG Neudorf/Döbeln (1./16:2) hat den HSV 1956 Marienberg (5./10:8) zu Gast. Die Einheimischen gehen mit blütenreiner Heimweste in die Begegnung mit den freiwillig aus der Oberliga abgestiegenen Erzgebirgerinnen. Diese haben sich in der Sachsenliga bisher recht wacker geschlagen und müssen auf jeden Fall ernst genommen werden. Dennoch geht die HSG als Tabellenführer und dazu noch in eigener Halle favorisiert in dieses Spiel. „Ich denke, dass es eins der schwersten Spiele wird, da der Gegner einen starken Rückraum und eine gute Mischung aus Jung und Alt hat. Aber er ist auch nicht so breit aufgestellt. Und wenn wir die erste Besetzung müde gespielt haben, sind wir die, die nachlegen können“, sagte HSG-Trainer Daniel Reddiger und fügte an: „Ein Heimspiel ist unser Spiel – immer. Wir sind ungeschlagen zu Hause und das müssen wir auch halten.“

Verbandsliga Männer Staffel Ost

Der VfL Waldheim 54 (11./5:13) hat im Auswärtsspiel beim ESV Dresden (6./9:7) die nächste Herausforderung zu bewältigen. Zuletzt lief es bei den Waldheimern nicht besonders gut. Ein Sieg und drei Remis sind die doch magere Ausbeute. Die Ursachen dafür erscheinen sicher vielschichtig, aber sie müssen in den Griff bekommen werden, wenn es in der Tabelle wieder nach oben gehen soll. Das wird bei den zu Hause recht konstanten Dresdenern ein schwieriges Unterfangen. Beim gegenwärtigen Formstand wäre ein ESV-Sieg keine Überraschung. Die Flinte ins Korn zu werfen brauchen die VfL-Männer aber auch nicht. Mit deutlich verbesserter Leistung ist beim ESV durchaus etwas möglich. VfL-Trainer Mario Piasecki: „Die personelle Situation ist wie immer angespannt. Ich werde das A-Jugend-Personal aus der zweiten Mannschaft mitnehmen und versuchen eine Mannschaft auf Spielfeld zu stellen, die kämpferisch alles in die Waagschale wirft.“

Verbandsliga Männer Staffel West

Die HSG Neudorf/Döbeln II (9./4:14) empfängt die SG Leipzig/Zwenkau II (3./13:3). Seit dem dritten Spieltag hat der Aufsteiger keine Punkte mehr geholt. Diese Serie zu stoppen, ist das große Ziel, wird jedoch gegen den sehr starken Kontrahenten keinesfalls einfach. Die HSG hat mit einigen Problemen zu kämpfen, die in den letzten Wochen bessere Ergebnisse verhinderten. Ob es gelingt, das in den Griff zu bekommen, bleibt abzuwarten. Momentan sind die Gäste der Favorit und es spricht mehr für deren Erfolg. „Wir spielen gegen den Tabellendritten, der nach oben schielt. Die personellen Probleme sind nach wie vor groß, entsprechend haben wir nichts zu verlieren“, sagte HSG-Trainer Marc Süße und fügte an: „So lange die Moral wie derzeit vorhanden ist, ist alles gut.“

Frauen Staffel Ost

Beim USV TU Dresden II (12./4:14) spielt der VfL Waldheim 54 (7./9:9). Die Zschopaustädterinnen haben bisher mit Formschwankungen zu kämpfen. Das trifft sowohl für die Heimspiele als auch die Auswärtsbegegnungen zu. In guter spielerischer Verfassung gehören die VfL-Frauen unbestritten in die obere Tabellenhälfte. Beim USV sollte versucht werden, wieder an bessere Tage anzuknüpfen. Gelingt das, dann sollte auch ein voller Erfolg möglich sein. VfL-Trainer Ulf Seeger: „Von der Tabellensituation müssten wir gewinnen, aber das ist mit Vorsicht zu genießen. Wir müssen hellwach sein, weil die Liga ganz eng ist. Im letzten Spiel haben wir Fortschritte gezeigt, aber die Mannschaft muss sich im Klaren darüber sein, dass es nach hinten losgehen kann, wenn man nicht 100 Prozent bringt.“

Bezirksliga Männer Leipzig

Der VfL Waldheim 54 II (4./12:6) empfängt den Leipziger SV Südwest (8./8:10). In heimischer Halle waren die Waldheimer bis auf das Spiel gegen Glesien stets erfolgreich und die Voraussetzungen, dass auch gegen den LSV gewonnen wird, stehen doch ziemlich gut. Bei aller Wertschätzung für die Leipziger sollte der VfL in normaler Verfassung in der Lage sein, beide Punkte zu behalten. Die Gäste werden dies zwar verhindern wollen, aber spielerisch dürfte der Gastgeber doch den entscheidenden Vorteil besitzen.

Im Spiel Motor Gohlis Nord (9./7:11) gegen den SV Leisnig 90 (7./8:10) sind die Erfolgsaussichten als doch recht gleich zu bewerten. Motor ist zu Hause meist ordentlich aufgestellt, Leisnig allerdings an einem guten Tag auch in fremder Umgebung in der Lage, dagegenzuhalten. Es ist mit einer engen und recht offenen Begegnung zu rechnen.

Bezirksliga Frauen Leipzig

Beim TSV Leipzig-Wahren (8./0:2) gastiert die HSG Neudorf/Döbeln II (3./2:0). Beide Kontrahenten sind als jeweiliger Vierter ihrer Vorrundengruppe in die Hauptrunde 1 eingezogen. Das lässt auf spielerische Gleichwertigkeit schließen, allerdings sind die Voraussetzungen unterschiedlich. Die Gäste werden sich als amtierender Vizemeister keine Blöße geben wollen. Mit einer spielerisch ansprechenden Leistung sollten sie in der Lage sein, beim vorjährigen Bezirksklassenvertreter zu gewinnen. Der TSV muss allerdings ernst genommen werden, eine Unterschätzung könnte das Vorhaben auch verhindern.

Bezirksklasse Frauen Chemnitz

Die HSG Muldental 03 (2./10:2) spielt auswärts beim SV Rotation Weißenborn II (6./6:8). Das wird bei den recht soliden Gastgeberinnen keine einfache Sache. Muldental geht zwar favorisiert in dieses Spiel, aber die Einheimischen sind in eigener Halle doch recht erfolgreich unterwegs. Die HSG wird das einkalkulieren und wissen, dass nur eine sehr gute Verfassung den Erfolg garantiert. Kann diese erbracht werden, dann ist ein Auswärtssieg möglich.

Kreisliga Männer Mittelsachsen

Beim VfB Blau-Gelb 21 Flöha (6./4:6) ist der VfL Waldheim 54 III (4./4:4) zu Gast. Die bisherigen Leistungen und Ergebnisse lassen eine offene Begegnung erwarten. Die Waldheimer gehen nicht chancenlos ins Spiel, brauchen für den eigenen Erfolg aber auch eine gelungene Vorstellung. Die Flöhaer befinden sich nach zwei Siegen in Folge im Aufwind und gehen sicher recht selbstbewusst in diese Partie. Es wird deshalb für den VfL keine einfache Angelegenheit.

Der SV Leisnig 90 II (7./0:6) reist zum TSV Fortschritt Mittweida II (1./10:0). In diese Partie werden die Leisniger ohne Illusionen gehen. Sie sind beim Serienmeister und Tabellenführer der krasse Außenseiter. Alles spricht für die Mittweidaer und es wäre schon eine sehr große Sensation, wenn der SVL dem Favoriten gefährlich werden könnte.

zur Startseite