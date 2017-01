Mit RTL II zum neuen Auto Für seine Zauberschule braucht Thomas Majka einen Transporter. Jetzt kommt das Fernsehen nach Görlitz und hilft ihm. Doch er benötigt auch Spender.

Als Zauberer ist Thomas Majka in seinem Element. Jetzt aber benötigt er ein neues Auto für den Transport der Requisiten – und ist dafür auf Hilfe angewiesen. © Privat

Gedanken lesen, Dinge wegzaubern? Für Thomas Majka und seine jungen Kollegen kein Problem. Aber einen Bus, Transporter oder Wohnmobil herbeizaubern, um damit die eigenen Requisiten für die Auftritte der „Ententrainer“ transportieren zu können? Schon schwieriger. Weitaus schwieriger. Aber auch nicht ganz unmöglich.

Denn: „Der Fernsehsender RTL II hat seine Hilfe zugesagt“, freut sich Majka, der vor allem durch seine Spendengala bekannt geworden ist. Moderator Det Müller und das Team von „Mein neuer Alter“ kommen Ende Januar nach Görlitz. Dann gibt es am 27. Januar eine Veranstaltung in der Landskron Kulturbrauerei. Allerdings muss Majka einige Vorarbeit leisten. Zum einen gibt er dem Fernsehsender im Vorfeld 5 000 Euro und seinen alten, nach einem Unfall völlig zerbeulten Renault Kombi. Det Müller will mit dem Auto und dem Geld Zwischenhandel betreiben, also verkaufen, etwas anderes kaufen und anschließend teurer weiterverkaufen. So soll das Budget für die Neuanschaffung steigen.

Gleichzeitig hat RTL II die Ententrainer aufgefordert, bis 27. Januar weitere Spenden zu sammeln. „Schon bis zum 18. Januar sollen wir mitteilen, wie viel Geld wir ungefähr zusammen bekommen werden“, sagt der Zauberer. Dann kann sich der Sender schon einmal nach einem passenden Fahrzeug umschauen. Am Liebsten nach einem mit Wohnmobilausstattung, sodass zwei bis drei Leute darin übernachten können. Hintergrund: Die Ententrainer haben längst nicht mehr nur in Görlitz und Umgebung Auftritte, sondern werden auch oft nach Berlin gebucht, waren sogar schon in Bayern und in Köln. Für solche Gelegenheiten wäre ein Wohnmobil ideal.

Für 500 Euro hat Majka schon Zusagen, darunter 300 von einer Firma und 200 von Privatpersonen. Insgesamt hofft er auf 2 000 bis 2 500 Euro. Wenn dann noch der Zwischenhandel von Det Müller erfolgreich läuft, könnten am Ende 10 000 Euro für ein passendes Fahrzeug zusammenkommen. Übergeben werden soll es bereits am 28. Januar, also einen Tag nach der Veranstaltung in der Kulturbrauerei. Der eine Tag ist nötig, um das Geld zu zählen und das (vorher ausgewählte) Auto tatsächlich zu kaufen. „Jetzt hoffen wir auf viele kleine Spenden, jeder Cent zählt“, sagt Majka.

Wer die Ententrainer unterstützen will, melde sich bis 18. Januar bei Thomas Majka unter Telefon 0173 4074306 oder per E-Mail: kontakt(at)die-ententrainer.de

