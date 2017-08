Mit Ross und Reiter zum Elisabethbad Aus allen Richtungen geht es zu Pferd zum alten Bad in Liebstadt. Wer lieber läuft, ist ebenfalls willkommen.

Am Sonnabend wird Liebstadt zur Pferdestadt. © Symbolfoto: dpa

Am Sonnabend wird Liebstadt zur Pferdestadt. Gemeinsam mit dem Sonnenberghof-Dittersdorf hat der Heimatverein Liebstadt erstmals einen Sternritt organisiert – mit viel drumherum.

Reiter aus der Umgebung kommen am 12. August zum alten Elisabethbad nach Liebstadt geritten. Aus Dittersdorf haben sich fast zehn Reiter angekündigt. Am Lagerfeuer und mit Musik kann gemeinsam ein gemütlicher Abend verbracht werden. Reiter und Pferde übernachten auf dem Gelände des ehemaligen Bades und reiten dann am Sonntag nach einem gemeinsamen Frühstück wieder zurück in den Heimatstall.

Wer lieber zu Fuß die Gegend erkundet, kann am Sonnabend an einer Rundwanderung teilnehmen. Die etwa zweistündige Tour wird von einem Ortskundigen geführt und ist für Familien geeignet. Los geht's um 10 Uhr am alten Bad in Liebstadt. Das Startgeld beträgt acht Euro für Erwachsene, Kinder zahlen 6 Euro. Dafür gibt es eine Wanderkarte sowie ein Mittagessen und zwei Getränke. Kinder können anschließend auf dem Badgelände ausgiebig toben. Ab etwa 16 bis 17 Uhr kann geschaut werden, wie die Sternreiter eintreffen. Am Abend können Wanderer mit den Reitern gemeinsam feiern. Wer möchte, kann auf dem Gelände zelten. (SZ/kk)

