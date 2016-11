Mit Rose im Püree Die SZ stellt regionale Spezialitäten vor. Heute: Lachs mit Kürbis-Kartoffel-Püree im Kurparkstübl Bad Schandau.

Carmen Lösche bereitet zu den Kulinarischen Wochen im Kurparkstübl Bad Schandau Lachs mit KürbisKartoffel-Püree. © Kristin Richter

Bad Schandau. „Stopp!“, ruft Küchenchefin Carmen Lösche, so kann der Teller noch nicht rausgehen. In Sekundenschnelle hat sie mit ihrem Messer eine Tomate in eine Rose verwandelt. Das ist der Clou beim Anrichten des aktuellen Hauptgerichts, das extra zu den Kulinarischen Wochen im Kurparkstübl in Bad Schandau auf der Speisekarte steht. Wie jedes Jahr macht der Gasthof mit Pension bei dieser Aktion mit.

Dabei kommen größtenteils saisonale Produkte aus der Region auf den Tisch. Da wirkt die Entscheidung, Kürbis zu verarbeiten, wenig überraschend. Das Kurparkstübl hat aber gleich in allen drei Gängen des Spezialmenüs Kürbis verwendet.

Bei der Vorspeise handelt es sich um ein Kürbis-Apfelsüppchen, als Nachspeise gibt es Kürbis-Gries. Als Hauptgang gibt es gebratenen Lachs mit Rosmarin und Knoblauch, dazu Kürbis-Kartoffel-Püree. Ist das nicht ein bisschen viel Kürbis? Keineswegs, antwortet Geschäftsleiterin Katrin Schöne. „Es wird sogar oft das komplette Menü gewählt“, berichtet sie.

Das Rezept zurück 1 von 2 weiter Zutaten für Kartoffel-Kürbis-Püree für vier Personen: 500g mehlige Kartoffeln, 400g Hokkaido-Kürbis geschält, entkernt, 1 El Butterflocken, 2 EL Petersilie gehackt, 1 Prise Muskat, etwas Salz und Pfeffer, 4 cl Sahne Zubereitung: Kartoffeln waschen, schälen, in Salzwasser weich garen und anschließend zerdrücken. Den geschälten und entkernten Kürbis separat mit wenig Wasser weichkochen und pürieren. Die Kürbis-Soße zu den zerdrückten Kartoffeln geben und gut verrühren. Anschließend mit Sahne abziehen. Je nach Geschmack mit Salz, Pfeffer, Muskat und gehackter Petersilie würzen.

Kulinarische Wochen zurück 1 von 2 weiter Vom 15. Oktober bis 13. November bieten 23 Hotels und Restaurants in der Sächsischen Schweiz eine besondere Speisekarte mit typisch sächsischen Gerichten aus den Produkten regionaler Erzeuger an. Alle Informationen zu den teilnehmenden Restaurants, Adressen, Öffnungszeiten und weitere Tipps gibt es während des Aktionszeitraumes im Internet.

Dafür verwendet sie Hokkaido-Kürbis vom Bauernhof Fröde aus Ulbersdorf. „Der ist am aromatischsten, gibt am besten Farbe und hält diese auch nach dem Kochen“, erklärt Küchenchefin Carmen Lösche. Weil heimischer Fisch immer auf der Karte steht, hat sich das Kurparkstübl dieses Mal für Lachs entschieden. Der ist bei vielen beliebt, gelingt aber nicht allen Hausfrauen.

„Man darf ihn nicht totbraten, muss ihn genau zum richtigen Zeitpunkt aus der Pfanne nehmen“, sagt die erfahrene Köchin. Dann sei der Fisch auch nicht trocken, sondern eher saftig. Als das Gespräch aufs Panieren kommt, wehrt Katrin Schöne vehement ab. „Bloß nicht“, sagt sie. Das habe guter Fisch nicht verdient. „Wir mehlieren ihn bloß etwas, das verstärkt den Fischgeschmack“, sagt Küchenchefin Lösche.

Das Kurparkstübl an der Badallee hat das gesamte Jahr über geöffnet. Das ist in der Sächsischen Schweiz nicht selbstverständlich. Einige Gaststätten gehen im November oder im Januar in eine Winterpause. Das Kurparkstübl leistet sich in der Nebensaison lediglich einen Ruhetag – mittwochs. Beliebt ist der Gasthof übrigens bei Freunden des Sportfernsehens. Mit der Sky-Lizenz können viele Fußballspiele live gezeigt werden. „Letztens kamen erst drei Männer allein und am nächsten Tag mit ihren Familien“, erzählt Katrin Schöne. Doch der Bildschirm soll natürlich nicht der einzige Hingucker sein. Auch deshalb bekommt jeder Hauptgang den besonderen Farbtupfer – eine Tomaten-Rose.

