Mit Respekt zum nächsten Titel

Guido Reiche wohnt über den Dächern von Dresden und erlebt jeden Morgen sein Blaues Wunder vom Balkon aus. © Stefan Becker

„Was die aufführen, davor habe ich den größten Respekt“, sagt Guido Reiche. Er spricht über die Saxonz, Sachsens tollkühne Break-Dancer, deren akrobatische Shows auch international für Furore sorgen. Und bei den Aktiven auch mal für den einen oder anderen Knochenbruch, wenn der Tänzer den dynamischen Kampf mit der Schwerkraft verliert. Am Ende gewinnen natürlich alle, wenn das Programm steht und die Bühne bebt.

Guido Reiche arbeitet als Trainer und widmet sich dabei primär der körperlichen Fitness seiner Kunden. Er läuft mit ihnen, stemmt Gewichte, turnt auf Matten, jongliert längst mit der Faszien-Rolle und bietet bei Bedarf noch eine ganz persönliche Seite: das Tanzen.

Dabei geht es dem 41-Jährigen wie vielen Junggebliebenen seiner Generation: 1987 sah er den Film „Beat Street“ im Kino und fasziniert von der Leistungsshow amerikanischer Ghetto-Kids in den Hinterhöfen von New York tanzte der Fast-Teenie los.

Was anfangs mangels passender Musik nicht ganz leicht war, erledigte sich nach der Wende von allein, die Platten kamen über den großen Teich, die Künstler auch und wer es ganz genau wissen wollte, wie es in der Bronx so zugeht, machte seinerseits rüber.

Heute klopfen die Kids an die Tür der Theaterschule in Dresden und kommen zum Training. Die Popularität der verschiedenen Stile des Street-Dance sei ungebrochen, sagt Reiche. Gepusht durch die unzähligen Casting-Shows und Tanz-Wettbewerbe im Fernsehen seien die Kurse immer gut besucht.

Die einen bringen den bloßen Spaß mit an der Bewegung, andere echte Ambitionen für die Bühne und alle zusammen ein hohes Maß an Respekt. „Das machen wir den Kids von Anfang an klar“, sagt Reiche und mit „Wir“ meint er seine Frau Nadja, die als Lehrerin arbeitet sowie Trainerin. Ob Walzer tanzen oder Hip-Hop, gutes Benehmen gehöre einfach dazu, sagt Reiche.

Für ihn zählt der Respekt schon lange zum persönlichen Programm: „Respect“ heißt eine Tanzformation aus Potsdam, zu der Reiche gehört, mit der er schon viele Titel gewonnen hat, wie den des Weltmeisters in der Erwachsenen-Klasse und den er und seine Tanz-Kollegen diese Tage in Graz verteidigen wollen.

Allein unter Brandenburgern? Auf keinen Fall. Zusammen mit Mario Steinmetz aus Kamenz und Arne Schumann reist ein sächsisches Trio in die Hauptstadt der Steiermark zur IDO World Championship Hip Hop. Unter der Choreographie von Sven Seeger hüpfen und springen die drei hochgradig synchronisiert in einer kleinen und in einer großen Formation um die Titel.

Das erste Turnier tanzt die „Respect“-Crew in der Kategorie der kleinen Gruppe mit maximal 7 Aktiven bereits am Mittwoch, zwei Tage später tummeln sich dann für die Kategorie der Formation bis zu 24 Aktive auf der Tanzfläche.

Gibt es dabei auch etwas, was Hip-Hop-Tänzer kategorisch von anderen Tänzern unterscheidet? „Sie dürfen die Schultern auch mal hängen lassen“, sagt Reiche. Und das mit Basecap und Bullerbuchse und über 40 – Respekt.(szo/stb)

