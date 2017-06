Mit Rasseln und bunten Blumen Sproitz feiert am Sonnabend sein Dorffest. Organisator ist der Dorfclub, der mit neuer Führung an dieser Tradition festhält.

Die Mädchen und Jungen aus der Sproitzer Kita haben fleißig für ihren Auftritt zum Dorffest geprobt. Foto: André Schulze © andré schulze

Sangesfreudig sind die Mädchen und Jungen der Kita Sproitz bereits die ganze Woche über gewesen. Aber am Sonnabendnachmittag sollen es alle erfahren, was sie mit ihren Erzieherinnen eingeübt haben. Denn an dem Tag lädt der Dorfclub Sproitz zum Dorf- und Kinderfest ein, und da dürfen die Kleinsten des Ortes nicht fehlen. Leiterin Birgit Funke spricht von einem Mitmach-Programm, dass die Zuschauer animieren soll, in die Lieder einzustimmen und den Bewegungen der Kinder zu folgen.

Organisiert wird das Ganze vom Dorfclub. Dieser hat sich personell neu aufgestellt. Den Vorsitz hat jetzt Holger Fülöp inne, der damit das Amt von Lothar Silbe übernimmt. Der langjährige Vorsitzende hat aus Altersgründen den Platz frei gemacht. Dem Dorfclub bleibt er als Mitglied aber weiterhin verbunden. Schatzmeister Thomas Rzatki sagt dazu, dass es für den Verein ein Problem ist, wenn Sproitzer durch Arbeit oder Ausbildung nicht mehr im Verein mitwirken können. Aber zu den Abgängen kommen auch Neuzugänge. „Wir freuen uns über junge Familien, die in Sproitz jetzt leben und in unseren Verein eintreten“, sagt der Schatzmeister. Von den Einheimischen könnten das eigentlich viel mehr sein, denn mit 18 Mitgliedern ist der Verein gut, aber nicht überbesetzt.

Im Grunde sind es mehr Unterstützer, die dem Dorfclub zur Seite stehen – und dafür sind dessen Mitglieder dankbar. Aber den Schritt in den Verein mag dann doch nicht jeder gehen. Dennoch können sich die Dorfclub-Leute auch in diesem Jahr der Unterstützung durch Bürger und örtliche Gewerbetreibenden wieder sicher sein, wenn es um die Vorbereitung und Durchführung des Dorffestes geht.

So ist die Ortswehr nicht nur als Festhelfer dabei, sondern ist ein wichtiger Punkt in dem Nachmittagsprogramm. Für die Kinder hat der Dorfclub einen abwechslungsreichen Stationsbetrieb organisiert, bei dem Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Ausdauer gleichermaßen gefragt sind.

Zwei Höhepunkte im Dorfleben gestaltet der Verein. Das ist neben dem Kinder- und Dorffest das Hexenbrennen am Vorabend des 1. Mai. Diese Veranstaltung ist ebenso ein Gemeinschaftswerk des gesamten Ortes wie das Fest am Sonnabend.

KInder- und Dorffest auf den Knax-Spielplatz am Sonnabend, ab 15 Uhr. 15.15 Uhr Auftritt Kita „Regenbogenfisch“; 16 Uhr Schautanzgruppe aus Görlitz; 17 Uhr Anstoß der F-Jugend gegen Großdubrau. Danach Fußball der Dorfjugend gegen Alte Herren; 20 Uhr Tanz im Festzelt.

