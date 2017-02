Mit Radebeul-Pass kostenloses Internet in der Bibliothek 121 Einwohner nutzen das Dokument derzeit. Auch bei der Tafel sind sie willkommen.

© Symbolfoto/Arvid Müller

Den Radebeul-Pass können Einwohner bekommen, die soziale Leistungen erhalten. Durch reduzierte Eintrittsgelder und Beiträge wird so die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben unterstützt, teilt die Stadtverwaltung mit. Den Pass gibt es seit Juni 2015. „Derzeit sind 121 Nutzer registriert“, sagt Sozialamtsleiter Elmar Günther. Seit Januar haben die Radebeul-Pass-Inhaber der neuen Bibliothekssatzung zufolge die Möglichkeit, in den Radebeuler Bibliotheken das Internet frei zu nutzen.

Auch die Radebeuler Tafel hat ihr Angebot für Inhaber des Passes geöffnet. Bei Vorlage des Dokumentes können die zwei Ausgabezeiten in Altkötzschenbroda – mittwochs, 12 bis 14 Uhr, im Gemeindehaus der Lutherkirche und freitags, 15 bis 17 Uhr, in der Familieninitiative – genutzt werden, um Lebensmittel gegen eine Spende von vier Euro zu erhalten. Die Bedürftigkeit wird nicht erneut geprüft, es reicht die Vorlage des Radebeul-Passes, informiert das Amt. „Ich lade alle Menschen aus Radebeul mit wenig Einkommen ein, uns zu besuchen“, so Christian Schmidt, der Vize-Vorsitzende des Radebeuler Tafel e.V.

Genutzt werden kann der Pass zu Ermäßigungen für Bäder und Sport, städtische Feste, Museen – Karl-May-Museum, Hoflößnitz, Sternwarte – , das VVO-Super-Sommer-Ferienticket für Schüler, Fahrten mit der Traditionsbahn, für Bildung – Kurse in Volkshochschule und Familieninitiative – und für den Eintritt bei den Landesbühnen.

Anspruch auf den Radebeul-Pass haben Personen und Familien, soweit sie ihren Hauptwohnsitz in Radebeul haben und mindestens eine der folgenden sozialen Unterstützungen erhalten: Empfänger von Kinderzuschlag, Grundsicherung/Sozialhilfe, Wohngeld, ALG II oder Erlass des Kita-Elternbeitrages. (SZ)

Information/Antrag: Stadtverwaltung Radebeul, Amt für Bildung, Jugend und Soziales, Sachgebiet Wohngeld, Hauptstraße 4, 1. Etage, Zimmer 1.06/1.07, 01445 Radebeul

Sprechzeit: Mo./Di./Do., 9-12 Uhr, Di./Do., 13-18 Uhr

0351 8311811/-804

E-Mail: wohngeld@radebeul.de

