Mit Rabatt zur Messe

Kamenz. Die Kamenzer Gewerbemesse WIR gehört zu den Publikumsmagneten in der Region. 10600 Besucher strömten in diesem Jahr nach Kamenz. 2017 gibt es sogar ein kleines Jubiläum: Dann soll die Messe zum 25. Mal stattfinden, diesmal vom 31. März bis 2. April. Andreas Heinrich ist Messeleiter und Chef des Kreisentwicklungsamtes im Landratsamt. Für ihn steht fest: „Die Messe hat damit wie keine andere Veranstaltung der Region die wirtschaftliche Entwicklung seit der Wende mit begleitet.“ Die Messe hat sich seit 1991 an die Bevölkerung der Region gerichtet und Ausstellern die Möglichkeit für die Präsentation von Produkten und Dienstleistungen gegeben. Die Messe wollte nie eine Fachmesse sein sondern richtete sich stets als Verbrauchermesse an den Endkunden. Daher hat sich das Gesicht der Messe WIR mit dem Wandel der Produkte und Dienstleistungen ebenfalls geändert. Für die ausstellenden Unternehmen bietet die Messe eine gute Gelegenheit, in kurzer Zeit mit vielen Kunden in den direkten Kontakt zu treten um aktive Kundenwerbung und Kundenbetreuung zu realisieren.“ 430 Einladungen haben die Organisatoren bereits an potenzielle Aussteller hinausgeschickt, um für eine vielfältige Messe zu sorgen. Das ist Andreas Heinrich wichtig: Es sei eben keine Fachmesse. Diese Messe wende sich seit 1991 an die Leute in der Region. Die Aussteller bekommen die Möglichkeit für die Präsentation von Produkten und Dienstleistungen. Die Messe wollte nie eine Fachmesse sein sondern richtete sich stets als Verbrauchermesse an den Endkunden. Daher hat sich das Gesicht der Messe WIR mit dem Wandel der Produkte und Dienstleistungen ebenfalls geändert. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/mit-rabatt-zur-messe-3553519.html