Mit Pyrotechnik an Geld und Zigaretten In den Tagen um Silvester haben Unbekannte wieder Automaten gesprengt. Das erinnert an eine Serie im Dresdner Norden.

Der erste Automat musste schon zwei Tage vor dem Jahreswechsel daran glauben. Am Mittag des 29. Dezember sprengten Unbekannte ein Gerät am Carusufer in die Luft. Der Automat wurde komplett zerstört. Zigarettenpäckchen und Bargeld wurden auf den Gehweg und die Fahrbahn geschleudert. Es sollte nicht der einzige kaputte Zigarettenspender bleiben. Am 1. Januar folgten zwei Geräte, einer an der Lockwitzer und einer an der Eisenstuckstraße. Am 2. Januar schlugen unbekannte Täter erneut zu, dieses Mal in Pieschen. Sie sprengten einen Automaten an der Gehestraße. Bei allen vier Taten nahmen die Kriminellen Bargeld und Tabakwaren mit.

Auch der genutzte Sprengstoff ist in allen vier Fällen gleich. Die Täter nutzten Pyrotechnik. Das bestätigt die Polizei jetzt auf SZ-Nachfrage. Das spreche dafür, dass es sich um silvestertypische Vorfälle handelt, teilt Sprecher Marko Laske mit. Der Verkauf von Raketen und Böllern hatte am 28. Dezember begonnen. „Eine Serie, begangen von einer Tätergruppierung, ist nicht wahrscheinlich“, sagt Laske.

Zuletzt hatte die Polizei 2016 nach einem Serientäter gesucht, der sich immer wieder an Zigarettenautomaten in Trachau und Pieschen zu schaffen gemacht hatte. Auch Taten in Radebeul sollten ihm zugerechnet werden. Immer wieder versuchen sich Täter auch in anderen Stadtteilen an den Geräten, nicht immer mit dem gewünschten Erfolg. So wurden 2017 auch Taten registriert, bei denen an den Automaten zwar manipuliert wurde, die Diebe aber weder an Geld noch an die Zigaretten gelangten. Zuletzt hatte es einen solchen Fall Mitte Dezember in Altkleinzschachwitz gegeben.

