Mit Putin zur Grünen Säule Der Reitverein Tauscha reitet am Sonntag durch die Laußnitzer Heide. Die Reiter tragen dabei Kostüme.

Ob bei Sonnenuntergang oder nicht – ein Ritt durch die Laußnitzer Heide kommt bei Pferdefreunden immer gut an (Symbolfoto). © dpa

Das Russische Reich, vom Zaren bis Putin, steht im Mittelpunkt des zwölften Sternritts zur Grünen Säule in der Laußnitzer Heide. Die Organisatoren, die Wanderreitstation und der Heimat- und Reitverein Tauscha, bitten alle Teilnehmer, entsprechende Kleidung zu tragen. Der Sternritt steht seit zwei Jahren immer unter einem bestimmten Motto und wird von Reitern und Pferdefreunden gut besucht. „Da wo einst Markgrafen und Kurfürsten hoch zu Ross zur Jagd ritten, wollen wir gemeinsam die neue Reitsaison begrüßen“, heißt es in der Ankündigung. Anmeldungen sind noch bis Donnerstag (30. März) bei Michael Gansmüller (0172 6085043) und Isolde Rienecker (0172 9548202) möglich.

Die Reiter starten am Sonntag 11 Uhr. Die Veranstaltung dauert bis 14 Uhr. Reiter werden gebeten, die Reitwege zu nutzen. Autos können am Parkplatz am Wolfsdenkmal abgestellt werden. (SZ)

