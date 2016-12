Mit Pressluft-Bernie durch den Advent In Demitz-Thumitz gibt‘s Granit – und neuerdings dazu passend ein Räuchermännchen aus dem Erzgebirge. Jedes ist ein Unikat.

Ingolf Schöne und die beiden Demitzer Räuchermännchen. Noch ein paar wenige sind zu haben. © Steffen Unger

Echte erzgebirgische „Raachermannel“ vernebeln nun Demitzer Häuser. Mir ihrem Duft nach Tanne und Weihrauch und der Vorfreude auf Weihnachten. Doch es sind nicht etwa Räuchermännchen, wie man sie auf jedem Weihnachtsmarkt kaufen kann. Es sind Räucher-Minis nur für Demitz gemacht. Entworfen von Ingolf Schöne.

Im Frühling hatte der 56-Jährige die Idee dazu und kam natürlich nicht vorbei an der langen Granit-Tradition seines Dorfes. Und so heißen die Männeln, die eigentlich Schneemänner sind, „Pressluft-Bernie“ und „Steinmetz“. Berni trägt nach Schönes Entwürfen einen gelben Helm und blaue Ohrenschützer gegen den Lärm des Presslufthammers, mit dem er das Stückchen echten Demitzer Granit gespalten hat, das auf erzgebirgischem Holz aufgeklebt ist. Der Steinmetz trägt eine blaue Mütze und bearbeitet ein Stück Stein mit typischen Werkzeugen.

Es sind die hübschen Endergebnisse nach vielen Abstimmungen zwischen Demitz und Seiffen. „Ich habe zunächst zwei Muster bei Gerd Hofmann in seiner Seiffener Firma Originale Erzgebirgische Volkskunst anfertigen lassen und ihm originale Demitzer Granitsteinchen zugearbeitet. Wir haben dann gemeinsam noch etwas an den Entwürfen gefeilt, bis sie so aussahen“, sagt Ingolf Schöne, Architekt in Frührente und Mitglied im Granitdorfverein. Gerd Hofmann aus Seiffen produziert die lustigen und fein bemalten Schneemänner mit der Möhrennase schon seit Längerem in verschiedenen Ausführungen – im Juni schon lieferte er die erste Charge speziell für die Demitzer Ansprüche. „Eine Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung ging in Ruhestand, sie sollte eines der Räuchermännchen als Abschiedsgeschenk erhalten“, sagt Ingolf Schöne. Es gelang und kam prima an.

Für alle anderen kosten „Pressluft-Bernie“ und „Steinmetz“ jeweils 28 Euro, jeweils zehn Stück wurden für die diesjährige Weihnachtssaison gefertigt, sagt Ingolf Schöne. Wer einen Schneemann haben oder verschenken will, sollte sich jedoch beeilen. Nur noch ein paar wenige seien in der Gemeindeverwaltung zu kaufen, sagt Bürgermeisterin Gisela Pallas. Zum Lieferumfang gehören ein Schneemännchen in einer Geschenkverpackung, eine kleine Blechsammeldose mit Prägung der Firma Huss, Neundorfer Räucherkerzen und zugehörige Mini-Streichhölzer .

zur Startseite