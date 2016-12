„Mit Potenzial lässt sich alles schönreden“ Am Samstag wird über die Leistungssportreform abgestimmt. Ein Kenner des Systems sagt, warum auch danach alles so bleibt wie bisher.

Aus dem Takt geraten sind die Ruderblätter. Und dem deutschen Spitzensport mit seiner Reform geht es nicht viel besser. © action press

Der Sportausschuss des Bundestages hatte ihn in Sachen Spitzensportreform als Experten eingeladen, und tatsächlich gibt es wenige so profunde Kenner des deutschen Leistungssports wie Wolfgang Maennig. Er hat unter anderem 1988 in Seoul olympisches Gold mit dem Deutschland-Achter gewonnen, während seiner Karriere promoviert und zudem sechs Jahre lang dem Ruderverband als Präsident vorgestanden.

Maennig, 56, arbeitet als Professor für Wirtschaftswissenschaft an der Uni Hamburg und schrieb Gutachten zur Finanzierung der Olympiabewerbungen von Berlin, Leipzig und München. Im Interview mit der Sächsischen Zeitung sagt der Berliner, was er von der geplanten Reform des deutschen Spitzensports hält.

Herr Professor Maennig, sind Sie froh, die Karriere hinter sich zu haben?

Ich bin schon froh – weil Rudersport sehr anstrengend ist. Wenn ich die Athleten auf der 2 000-m-Strecke sehe, weiß ich schon noch, wie weh das tut. Aber hinter der Frage steckt ja die Vermutung, die Rahmenbedingungen für Spitzensport hätten sich verschlechtert. Und das muss ich trotz allem verneinen – verglichen mit meiner Situation in den 1980er-Jahren im Westen Deutschlands. Das mag im Osten anders sein, aber von einer systematischen Verschlechterung kann keine Rede sein.

Dann ist das Wehklagen über veraltete Strukturen fehl am Platz? Schließlich hat es in der Medaillenwertung bei Olympia auch so zu Platz fünf gereicht.

Diese starren Strukturen gibt es schon immer. Die beobachte ich, seit ich Athlet war. Ich muss aber dazusagen, dass die Starrheit das gesamte Gesellschaftssystem erfasst hat. Die Bundesrepublik ist das Musterbeispiel für eine erstarrte Gesellschaft. Insofern fügt sich der Sport gut ein. Das ist kein Plädoyer, alles zu lassen wie es ist. Auch ich fordere dringend Veränderungen. Dennoch muss man die Rahmenbedingungen kennen und verstehen. Die 42 Medaillen von Rio sind tatsächlich das, was wir mit sozioökonomischen Vorhersagemodellen berechnet haben. Die Bundesrepublik hat also ihr Soll erfüllt, sie hat ein weltdurchschnittlich effizientes Sportsystem.

Trotzdem sind sich alle – inklusive Sie – einig, dass sich etwas ändern muss. Wieso überhaupt?

Ich plädiere für Strukturreformen nicht etwa, weil ich meine, wir müssen auf Platz drei kommen. Müssen wir nicht. Das wäre mehr, als uns zusteht. Wir sind ein 82-Millionen-Volk, das dazu noch recht alt ist und auch schrumpfen wird. Wir können uns nicht vergleichen mit den USA, China, Japan und Russland. Die müssen vor uns sein. Mir geht es darum, dass alle Athleten ihre Leistungsfähigkeit voll entfalten können.

Ist diese Leistungssportreform also der richtige Schritt?

Sie ist sogar überfällig. Nach 25 Jahren gehört jedes System mal auf den Prüfstand. Außerdem hat es der Bundesrechnungshof als völlig intransparent bezeichnet und erklärt, dass öffentliche Gelder so nicht ausgegeben werden dürfen. Das ist übrigens der Grund, warum auch der Minister sagt, dass etwas geändert werden muss.

Warum wird die Reform dann so heftig kritisiert?

Grundsätzlich wenden sich die dagegen, die Angst haben zu verlieren. Das sind Verbände, die befürchten, in eine schlechtere Kategorie zu kommen. Und das sind Stützpunkte, die auf der Abschussliste stehen. Wenn es um Umverteilung geht, schreit verständlicherweise immer einer. Denn mehr Geld steht nicht zur Verfügung.

Was entgegnen Sie denen, die sagen, wenn die Förderung gestrichen wird, sorgt das erst recht dafür, dass es noch weniger Erfolg gibt?

Das mag in Ausnahmen stimmen. Wenn man weniger Geld gibt, kann aber auch der erstaunliche Effekt eintreten, dass auf einmal mehr Erfolg da ist. Ich nenne das den Laura-Grasemann-Effekt: Das ist eine junge Buckelpisten-Fahrerin, deren Verband aus Leistungsgründen die Förderung eingestellt wurde. Plötzlich muss sie mit ihren eigenen Geldern genau gucken, welchen Trainer sie wann einsetzt und welche Trainingslager sie macht. Seitdem ist sie besser geworden. Mehr Geld, mehr Leistung – das stimmt nämlich nicht immer. Vor allem hat es keinen Zweck, schlechte Strukturen zu unterstützen.

Eine Bereitschaft zur Veränderung gibt es allerdings nicht. Geht es dem deutschen Sport immer noch zu gut?

Das haben wir ja festgestellt: Die Medaillenausbeute ist nicht schlecht. Trotzdem muss es künftig einen gewissen Leistungsanreiz geben, einen Druck auf die Verbände. Sie müssen wissen: Wenn ich meine Athleten nicht gut vorbereite oder schlechte Leistungen bringe, sind Mittel gefährdet. Meine Argumentation ist: Sie helfen Athleten nicht, wenn schlechte Strukturen weiter gefördert werden. Doch die Bereitschaft zum Wandel gibt es erst, wenn das Geld knapper wird.

Für diese Bereitschaft soll das neue Potenzialanalysesystem, kurz Potas, sorgen. Wie finden Sie das?

Ich halte es schlicht für ungeeignet. Alles, was ich kenne an empirischen Medaillenprojektionsmodellen, zeigt, dass der vergangene Erfolg der beste Prädiktor ist für zukünftigen Erfolg. Mit der Attributenliste, mit der Potas die Zugehörigkeit zu den drei Fördergruppen errechnen will, läuft man stattdessen Gefahr, den Verbänden ein Potenzial zuzuschreiben, die eigentlich hinlänglich bewiesen haben, dass sie dieses Potenzial nicht besitzen. Denn mit Potenzial lässt sich alles schönreden.

Wie lautet Ihr Ansatz?

Man kann es sich viel einfacher machen und es an die Erfolge der vorangegangenen zwei, drei Olympiaden knüpfen. Die Verbände müssen wissen, dass es in absehbarer Zeit eine harte Konsequenz geben wird, wenn Erfolge ausbleiben. Sie müssen wissen, dass es mittelfristig an die Förderung geht. Und dann muss es der Verband auch spüren, also zehn, 15 Prozent weniger Geld. Und wenn es wieder keine Medaillen gibt, noch mal zehn Prozent weniger – und danach erst auf Null. Das ist auch im Interesse der Athleten. Die Korrelation zwischen Budget und Leistung bedeutet nicht, in schlechte oder gar falsche Strukturen zu investieren.

So wird es doch bislang gemacht: Förderung je nach Abschneiden bei Olympia, WM und EM.

Das alte System ist ja insofern auch nicht schlecht, nur die Art der Retrospektive ist es. Als erste mögliche Modifikation würde ich Förderung nicht allein an Medaillen koppeln, sondern an der Finalteilnahme. Zweitens muss man immer darüber reden, größere Flexibilität zu schaffen und auch in Potenziale zu investieren. Nur denke ich, dass Potas lediglich dazu dient, Verbände zu fördern, die das nicht verdienen. Mit Potas wird eine Scheinobjektivität geschaffen, und das mit einem System, das kein Mensch versteht. Aber dem Bundesrechnungshof kann man sagen: Das hat der Computer ausgerechnet.

Das Konzept basiert auf einem Mehr an Medaillen. Was ist daran nicht gut?

Wie gesagt, ich halte den fünften Platz in der Medaillenwertung für angemessen. Ich habe zwei andere Probleme: Von zu vielen Athleten weiß ich, dass sie ihre Talente und Möglichkeiten nicht voll entwickeln können, weil die Strukturen nicht gut sind, zum Beispiel die Trainer viel zu schlecht bezahlt werden. Und zweitens stört mich, dass es kongeniale Länder gibt – ich schaue insbesondere nach Großbritannien und Frankreich –, die nicht größer sind als wir und mit ihren Voraussetzungen trotzdem deutlich mehr Medaillen gewinnen. Das lässt mich aufhorchen. Ich finde, dort sieht man, dass durch gute, flexible Strukturen mehr aus den Athleten rauszuholen ist. Und das wollen die Athleten auch.

Was Athleten ebenfalls wollen, ist eine bessere finanzielle Absicherung, Stichwort duale Karriere. Nicht wenige fordern das Vollprofitum während der aktiven Karriere. Sie auch?

Ich meine, den meisten Athleten tut man damit keinen Gefallen. Denn es ist schon verblüffend, wie wenig Medaillen von den Sportsoldaten geholt werden. In Rio waren es gerade mal 19 – bei 125 teilnehmenden Sportsoldaten, Ich erkläre das mit dem Sozialisationseffekt: Die eigentlich besonders erfolgversprechenden Talente entwickeln sich während der Bundeswehrzeit weniger gut – aufgrund von Langeweile und mangelnder intellektueller Weiterentwicklung. Es ist zweifellos nicht einfach, aber in den allermeisten Fällen lassen sich Ausbildung und Leistungssport verbinden.

Sie würden Sportsoldaten abschaffen?

Ich rede nicht über Ja oder Nein, sondern über den Umfang. 1 200 Stellen sind einfach übertrieben. Wir haben geschimpft auf den Staatsamateur, und wir fordern immer die Autonomie des Sports. Schon aus diesem Grund kann ich es nicht verstehen, wenn 1 200 Athleten bei Bundeswehr, Zoll und Polizei angestellt sind. Das passt philosophisch nicht zusammen. Ich sehe zudem eine ordnungspolitische Problematik. Wir wollen in Deutschland keine Scheinarbeitsverhältnisse – aber was bitteschön ist das, wenn Sportler bei der Bundeswehr nichts anderes machen als trainieren?

Offiziell gibt die Bundeswehr jährlich rund 30 Millionen Euro für Spitzensportförderung aus, Experten gehen von mindestens dem Doppelten aus. Wie würden Sie das Geld investieren?

Einen gewissen Teil der Sporthilfe zuschlagen. So lange die Effizienz bei Bundeswehrsportlern so schlecht bleibt, ist es volkswirtschaftlich nur vernünftig, Gelder abzuziehen und in andere Bereiche zu geben. Damit kein falscher Eindruck entsteht: Ich gönne den Athleten das Geld, nur ist die Bundeswehr dafür nicht geeignet. Denn was hat die Bundeswehr mit Rudern, mit Bobfahren oder Schwimmen zu tun? Sie ist per se qualifiziert für Sicherheit, aber nicht für Sportförderung.

Stimmt denn die These, mit Olympia in Deutschland würde alles besser?

Das ist eindeutig so. Da muss man nur 1972 anschauen, die Spiele in München. Fünf Jahre zuvor gab es den Zuschlag. Und um mithalten zu können, auch eine Strukturreform. Die Sporthilfe wurde eingeführt und die Glücksspirale – um Gelder zu generieren. An den Hochschulen wurden Fachbereiche für Sportwissenschaft geschaffen. Daher bin ich überzeugt, wenn wir Olympia hätten, würden alle sehr ernsthaft darüber nachdenken, wie wir zu einem besseren Leistungssportsystem kommen.

Doch Olympia in Deutschland ist in weiter Ferne. Was heißt das für die geplante Leistungssportreform?

Es wird noch mal Beschwörungen geben und dann über Akklamation oder Handzeichen abgestimmt werden, nicht etwa geheim. Die Reform wird also verabschiedet. Nur verspreche ich mir davon keine wesentlichen Verbesserungen für die Athleten und Trainer. Es würde mich wundern, wenn wir in Tokio auch nur zehn Prozent, also vier Medaillen mehr gewinnen. Und wenn, dann nicht wegen der Reform.

Das Interview führte Tino Meyer.

