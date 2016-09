Mit Polizeieskorte zum Spiel Über Jahrzehnte waren Jürgen Lindner und Ralf Schölzel für den TSV 1865 Ohorn aktiv. Jetzt wurden beide verabschiedet.

Der langjährige Spielwart Ulrich Kuschenek (2. von rechts) dankt Jürgen Lindner (li.) für seinen Einsatz. Dahinter stehen Ralf Schölzel (2. von links) und Sirko Mägel. © Eberhard Neumann

Die Halle war gut besucht, als sich die Kreisligisten von Ohorn und Oberlichtenau gegenüberstanden. Zwei der Zuschauer waren gekommen, um ihre Ex-Mitspieler zu unterstützen. Nichtsahnend wurden sie vor dem Anpfiff vom TSV-Abteilungsleiter Sirko Mägel auf die Platte gerufen. Der Grund: Die Ohorner Handballgemeinde verabschiedete Jürgen Lindner und Ralf Schölzel vom aktiven Handballgeschehen. Beide erhielten die Goldenen Ehrennadel des Handballverbandes Sachsen.

Beide hatten es sich verdient, denn über die vielen Jahre hatten sie ihre Knochen für die kleine Handballabteilung hingehalten und waren froh, fast ohne Verletzungen über die Zeit gekommen zu sein. Nur „Ralle“ Schölzel hatte zwei Rippenbrüche und zwei verlorene Zähne zu beklagen. „Didi“ Lindner indes machte es seinen Gegenspielern als Institution am Kreis schwer, ihn zu halten. Wenn er bei seinen etwa 800 Einsätzen und fast 5 000 Toren (Vereinsrekord) nicht selbst traf, so holte er oft zusätzlich eine Vielzahl von Strafwürfen heraus. Auch Ralf Schölzel kam auf fast 800 Spiele und war mit rund 2 000 Treffern eine langjährige Stütze.

Kurioser Abstieg

Gemeinsam und mit dem Team feierten sie eine Reihe von Erfolgen. 1979 wurden sie Kreispokalsieger, stiegen 1982 in die Bezirksklasse auf und kehrten nach dem Abstieg 1990 sofort wieder in die Liga zurück. Kurios verlief der Abstieg: Ein Verantwortlicher hatte vergessen, die Mannschaft zu melden. 1994 folgte sogar der Staffelsieg in der Ostsachsenklasse. Der mögliche Aufstieg wurde, auch aus finanziellen Gründen, allerdings nicht wahrgenommen. An eine kuriose Begebenheit erinnern sich die beiden Handball-Oldies gern anlässlich eines Spieles gegen Bischheim in Kamenz: „Zu DDR-Zeiten trugen viele die begehrten Feinripp-Unterhemden mit Trägern. Beide Teams aber in grünen Trikots. Da alle die Unterhemden mithatten, spielten wir in denen. Heute wäre so etwas undenkbar, ja dann zumindest Signalhemden vorgeschrieben sind.“ Und einmal wurde die Polizei ihrem Ruf als Freund und Helfer voll auf gerecht. Auf der Fahrt zu einem Spiel in Zittau gab es eine polizeiliche Kontrolle und dadurch wurde die Zeit. Letztendlich wurde die Mannschaft von der Polizei direkt zum Spiel eskortiert.

