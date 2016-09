Mit Pipi in den Augen Rekordspieler Mirko Lüdemann hat sich mit einem Tor von der Eishockey-Bühne verabschiedet.

Aus dem Fuchs wurde ein Hai. Der gebürtige Lausitzer Mirko Lüdemann hat 23 Jahre das Trikot der Kölner getragen. © dpa

Am Ende kämpfte der sonst so coole Mirko Lüdemann mit den Tränen. „Das war etwas Außergewöhnliches. Ich hatte schon ein bisschen Pipi in den Augen“, sagte der Rekordspieler der Deutschen Eishockey Liga (DEL), als er am Samstag endgültig Abschied vom Eis nahm.

Über 12 000 Zuschauer jubelten dem 42-Jährigen, der in Weißwasser sämtliche Jugendmannschaften durchlief, ein letztes Mal in der Lanxess Arena zu – dort, wo er 23 Jahre lang für die Haie gespielt hatte und zu einer Kölner Eishockey-Legende geworden war. Seine Rückennummer 12 war auf einem Banner mit seinem Namen unter das Hallendach gezogen worden, sie wird nie wieder vergeben.

Offiziell wurde die Besucherzahl beim größten Abschiedsspiel im deutschen Eishockey mit 12 012 angegeben – eine weitere Hommage an Lüdemann, der 1 197 Erstliga-Spiele für Köln bestritten. Natürlich erzielte er auch das Siegtor: In der vorletzten Minute traf der Verteidiger zum 5:4 für das Team Deutschland gegen eine internationale Auswahl. Lüdemann spielte in beiden Teams je 30 Minuten mit. Die Mannschaften trugen die Trikots der Meisterjahre 1995 und 2002.

Lüdemann hatte seine gesamte Profikarriere bei den Haien verbracht. „Die einzige Ausbeute, die mir persönlich überhaupt nicht gefällt, ist die Anzahl der Meistertitel. Wenn du achtmal im Finale stehst und gewinnst nur zwei, das ärgert mich noch bis heute“, sagte der gebürtige Lausitzer. Bei der Nationalmannschaft ist Lüdemann, der auf 132 Länderspieleinsätze kam, vor allem mit seinem Treffer gegen Italien in der Olympia-Qualifikation für 2002 in Erinnerung geblieben. Acht Sekunden vor Ende traf er damals. (sid)

