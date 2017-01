Mit Pinsel und Boot Der Uhyster Malermeister Steven Hanko ist Inhaber von zwei Firmen und verbindet das Hobby mit dem Geschäft.

Steven Hanko steht vor dem großen 200 PS starken Boot, das er ab April wieder für Fahrten auf dem Bärwalder See vermietet. © jens trenkler

Sein Charterhandy hat Steven Hanko quasi immer dabei. Und wenn der 30-Jährige mal wirklich nicht reagieren könnte auf einen Anruf, dann übergibt er das Telefon an seine Mutter. Vor einem Jahr hat der Uhyster seine Firma Bootcharter Lausitz angemeldet. Seitdem beschäftigt er sich noch mehr mit Booten als je zuvor. Denn Steven Hanko hat aus einem Hobby ein Geschäft gemacht. Zwei Motorboote vermietet er für Fahrten auf dem Bärwalder See. Das kleinere, fünf Meter lange mit dem 15 PS starken Motor können Leute fahren, die keinen Bootsführerschein haben. Fünf Leute finden in dem Boot Platz. Das größere mit dem 200 PS-Motor bietet sogar Platz für acht Leute. Das kann er nur vermieten, wenn ein Gast den Bootsführerschein vorlegen kann.

Der Uhyster hat solch ein Papier schon mit 14 gemacht. Auf dem Gardasee, der Müritz und vielen anderen Seen ist er schon gefahren. Er interessiere sich für alles was brummt, sagt Steven Hanko, und dass quasi aus dem Hobby die Geschäftsidee mit dem Bootsverleih entsprungen ist. Immer wenn das Wetter gut fürs Bootfahren war, seien seine Boote auf dem Bärwalder See unterwegs gewesen. Cottbuser haben darauf Geburtstag gefeiert, Holländer, die von Bautzen aus das Dreiländereck erkundet haben, waren gleich zweimal während ihres Urlaubs bei ihm Boot fahren. Selbst war der Uhyster beim Marathonschwimmen als Begleit- und Rettungsboot im Einsatz. Die Rettungsschwimmerin, die er auf dem Boot hatte, musste tatsächlich auch Hilfe leisten, erzählt er.

Auf die Frage, wie gut die erste Saison gelaufen ist, nennt er zwar keine Zahlen, sagt aber, er sei positiv überrascht gewesen. Zumal das große Boot, das er im November 2015 schon bestellt hatte, erst im Juni geliefert worden war. Die Wassersportsaison am See startet aber bereits am 1. April. Summa summarum habe er etwa 70 000 Euro im vergangenen Jahr investiert, in die Boote, Bootstrailer, Werbung. Auch für die neue Saison ist das Interesse groß. Zu Weihnachten seien viele Gutscheine verschenkt worden, auch von Uhystern, sagt Regina Hanko.

Hauptsächlich verdient Steven Hanko sein Geld aber mit einer anderen Firma. Der Malermeister ist Inhaber des Familienbetriebs Hanko. Sein Vater Bernd hatte den 1999 gegründet, aber bereits 2008 an den Sohn übergeben. Da hatte er gerade als bester Lehrling in seiner Branche die Lehrzeit beendet. Die 5 000 Euro Begabtenförderung steckte er direkt in die Meisterausbildung. Im Familienbetrieb arbeitet auch Steven Hankos älterer Bruder David mit, Mutter Regina hat bis vor Kurzem das Büro gemacht. Sie ist jetzt Rentnerin. Und ziemlich stolz, wie es läuft. „Die Auftragslage ist gut. Das lässt einen ruhiger schlafen und macht mich dankbar und froh“, sagt sie. Dass im Januar schon so viele Aufträge wie in diesem Jahr da sind, das ist bei den Hankos meist so. „Wir bieten nur mit, wenn der Auftrag für uns machbar ist“, sagt Steven Hanko. Von unrealistischen Verträgen lasse man die Finger.

Unterwegs sind die Hankos in einem Umkreis, wo Hin- und Rückfahrt täglich machbar sind. Sie haben beispielsweise das Klinikum in Hoyerswerda, das Krankenhaus Weißwasser und Treppenhäuser für eine große Dresdner Wohnungsbaugenossenschaft gemalert, haben einen Rahmenvertrag mit dem Leibniz-Institut. Bei der Komplettsanierung der Rettungswache in Meißen sind sie dabei. Das sei abwechslungsreiches Arbeiten, man müsse spachteln, putzen, streichen. Überhaupt ändere sich in der Branche einiges, die Zeiten, als für öffentliche Auftraggeber Gebäude ausschließlich mit Raufasertapeten beklebt und gestrichen worden, sind vorbei, sagt Steven Hanko. „Am meisten Spaß bereitet es mir, Farbe an die Wand zu bringen. Das ändert den Charakter des Raumes, des ganzen Hauses“, sagt der Uhyster. Dieses Gestalten hat seine Familie auch an einem Wirtschaftsgebäude des Uhyster Schlosskomplexes ausgelebt. Quasi als Ruine 2008 gekauft, haben es die Hankos 2010 bezogen, so ist das Grundstück an der Schloßstraße in Uhyst seitdem Firmen- und Wohnsitz zugleich. Sogar die zierenden Stuckelemente haben sie nachgebaut.

Den Januar lassen die Hankos eher ruhig angehen. In den nächsten Tagen fährt Steven Hanko nach Düsseldorf. Bei der Messe Boot will sich der Unternehmer nach Neuerungen umsehen, vielleicht auch nach einem dritten Boot. Das könnte zum Beispiel ein behindertengerechtes Elektro-Boot sein.

zur Startseite