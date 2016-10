Mit Pilzvergiftung ins Krankenhaus

Perlpilze mit Pantherpilzen verwechselt Arnsdorf. Am Mittwochmorgen ging bei der Polizei ein Notruf einer anfänglich Unbekannten ein. Diese konnte nur ihr Unwohlsein mitteilen, danach wurde das Telefonat unterbrochen. Schnell eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach der Anruferin ergaben eine 67-jährige Frau aus Wallroda. Eine Streife des Polizeireviers Kamenz fand die Dame in ihrer Wohnung an der Radeberger Straße in einem hilflosen Zustand. Ihr 65-jähriger Mann klagte ebenfalls über Unwohlsein. Offenbar hatte das Paar Perlpilze mit Pantherpilzen verwechselt und verspeist. Beide kamen in ein Krankenhaus.

Bei Wildunfall verletzt Salzenforst/Dreistern. Zu einem Unfall ist es am Dienstagnachmittag auf der Straße zwischen Dreistern und Salzenforst gekommen. Eine 40-Jährige war dort gegen 16.30 Uhr mit ihrem Opel unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier. Das Reh wurde in den Straßengraben geschleudert und starb. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin leicht verletzt. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.

Gegen Hauswand gefahren Großharthau. Alkohol war die Ursache eines Unfalls, der sich in der Nacht zu Mittwoch in Großharthau ereignet hat. Ein 29-Jähriger fuhr mit seinem Skoda gegen 23.10 Uhr die Straße der Einheit entlang, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Hauswand prallte. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,14 Promille. Die Beamten begleiteten den Mann zur Blutentnahme und stellten seinen Führerschein sicher. Am Fahrzeug und der Hauswand entstand ein Schaden von etwa 1800 Euro.

Fußgänger auf der Autobahn Weißenberg. Am Dienstagmorgen riefen besorgte Autofahrer die Polizei. Sie hatten beobachtet wie ein Mann auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Nieder Seifersdorf und Weißenberg auf dem Seitenstreifen unterwegs war. Eine sofort hinzu geeilte Streifenwagenbesatzung konnte den 56-Jährigen auf Höhe der Anschlussstelle Nieder Seifersdorf aufgreifen. Da er unterkühlt war und einen hilflosen Eindruck machte, wurde er zunächst zum Aufwärmen aufs Revier gebracht. Nach entsprechender Identitätsfeststellung konnten die Angehörigen verständigt werden, die ihn erleichtert in Bautzen abholten.

Über den Kreisverkehr gerauscht Fischbach. Am Dienstagabend ereignete sich in Fischbach ein Unfall. Ein zunächst Unbekannter befuhr mit seinem Mercedes einen Kreisverkehr an der Bautzner Landstraße. Aus bisher noch ungeklärter Ursache fuhr das Fahrzeug auf die feste Mittelbebauung der Kreisverkehrsfläche und kam hier zum Stehen. Dabei beschädigte er ein Verkehrszeichen sowie das Erdreich durch auslaufendes Öl. Anschließend flüchtete der Fahrer und ließ sein Auto zurück. Die Polizei konnten den 78-jährigen Mann ausfindig machen und in seiner Wohnung stellen. Am Unfallort und am Auto entstand ein Schaden von etwa 7500 Euro.

Mopedkennzeichen gestohlen Kamenz. In der Zeit zwischen dem 2. und 11. Oktober haben Unbekannte in Kamenz ein Kennzeichen von einem Moped entwendet. Die Simson mit dem Versicherungskennzeichen 959 LHX stand sich am Lindenweg, als die Täter zuschlugen.