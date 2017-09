Mit Pferden auf Verbrecherjagd Nach einer Messerattacke und einer Massenschlägerei im Alaunpark setzt die Polizei jetzt auf besondere Kollegen.

Mit ihren gut ausgebildeten Pferden sind die Reiterinnen der sächsischen Bereitschaftspolizei auf Streife im Alaunpark unterwegs. © privat

Es dämmert schon, als die Polizei am Dienstagabend in den Alaunpark gerufen wird. Zeugen hatten gegen 20 Uhr gemeldet, dass drei Männer aneinandergeraten waren. Einer von ihnen, ein Tunesier, zog ein Messer und verletzte damit einen 21-jährigen Libyer. Die Beamten konnten die beiden Tatverdächtigen noch in der Nähe stellen. Auch einer der beiden Libyer erlitt Verletzungen. Das Messer konnten die Polizisten sicherstellen. Gegen die drei Männer lagen keine Aufenthaltsverbote für die Äußere Neustadt vor, so die Polizei. Nun wird wegen Körperverletzung ermittelt. Es ist nicht das erste Mal, dass es im Alaunpark zu Streitigkeiten kommt. Erst vor vier Wochen gab es am Alaunplatz eine Massenschlägerei mit etwa 70 Beteiligten. Auch damals sind bei der Auseinandersetzung ein Messer sowie mindestens eine abgeschlagene Bierflasche als Waffe benutzt worden, hieß es. Viele Anwohner hatten den Notruf gewählt und der Polizei auch Videoaufnahmen vom Geschehen zur Verfügung gestellt.

Um die angespannte Lage in der Neustadt zu beruhigen, setzt die Polizei jetzt auf besondere Einsatzkräfte. Seit Ende August schickt sie verstärkt Kollegen der Reiterstaffel der sächsischen Bereitschaftspolizei in der Neustadt und speziell im Alaunpark auf Streife. „Aufgrund der aktuellen Situation mit mehreren Vorfällen sollen die Kollegen zu Pferd vermehrt Präsenz zeigen“, erklärt Polizeisprecher Marko Laske. Gänzlich neu sei der Einsatz der Pferde im Alaunpark nicht, jetzt werde er nur verstärkt, betont Laske. Fast täglich, vor allem am Nachmittag und in den Abendstunden, seien die Kollegen vor Ort. Eben immer dann, wenn es erfahrungsgemäß die meisten Konflikte gibt. Und das soll auch weiterhin so bleiben, um Auseinandersetzungen zu verhindern und Drogendealern auf die Spur zu kommen.

Hoch zu Ross seien die Kollegen wesentlich schneller und mobiler als die Beamten zu Fuß oder im Streifenwagen. Mit den Pferden könnten die Beamten auch über die großen Wiesenflächen reiten, nicht nur in der Neustadt, sondern auch im Großen Garten. Durch die erhöhte Stellung werden sie zudem schneller und besser wahrgenommen. Die verstärkte Präsenz soll aber nicht nur die Zahl der Delikte eindämmen, sondern auch deeskalieren. Die Polizisten sprechen die Menschen an, die im Park unterwegs sind, versuchen zu helfen, wenn diese in Schwierigkeiten stecken. Eine Bitte hat Polizeisprecher Laske an die Neustädter: „Die berittenen Beamten sind keine Show-Polizei, sondern durchaus echte Beamte, die auch ernst genommen werden sollten.“ Der Appell richtet sich vor allem an die Parkbesucher, die gern in großen Gruppen um die Pferde herumstehen und gaffen.

Mutig und neugierig

Die Vierbeiner haben ihren Stammstall in Großerkmannsdorf bei Radeberg. In diesem bringt die Bereitschaftspolizei ihre 20 Dienstpferde unter. „Grundsätzlich eignen sich alle Deutschen Reitpferde als Dienstpferde. Besonderen Wert legen wir jedoch nicht auf eine bestimmte Rasse, sondern auf die charakterliche Eignung“, sagt Stefan Walther von der sächsischen Bereitschaftspolizei. Ein Dienstpferd sollte mutig, neugierig und lernbereit sein und ein ruhiges und ausgeglichenes Temperament haben. „Robust und gesund sollten die Vierbeiner ebenfalls sein“, betont der Sprecher. Die künftigen Pferde in Uniform werden je nach Reife in einem Alter von etwa vier bis sieben Jahren angekauft. Infrage kommen dabei nur Wallache, also kastrierte Hengste, sagt Walther. Wie lange die Ausbildungszeit für die Rösser ist, hängt ganz vom jeweiligen Tier ab. Am Ende ihrer Ausbildung müssen sie eine Prüfung ablegen, bevor sie die ersten Streifen und Einsätze absolvieren.

Diese beginnen immer in Großerkmannsdorf. Je nachdem, welche Polizeidienststelle die Reiterstaffel anfordert, werden die Tiere auf den Hänger geladen und an den Einsatzort transportiert. Danach bringen ihre Reiter sie zurück in den Stall. Nur in Ausnahmefällen übernachten sie nicht in Großerkmannsdorf.

Wie die Pferde sind auch die Reiter speziell ausgebildet. Nach der Ausbildung zum Polizeibeamten können sich die Absolventen für die Zusatzausbildung zum Polizeireiter bewerben. „Ein Gespür für Pferde gehört dazu, Reitkenntnisse sind aber keine Pflicht.“ Sechs Monate lang lernen sie alles über den Umgang mit den Vierbeinern und müssen am Ende eine Prüfung mit einem Spring- und einem Gewöhnungsparcours absolvieren. Bei Letzterem wird getestet, ob Reiter und Pferde auch bei Schießgeräuschen und Lärm entspannt bleiben.

