Mit Pfefferspray verletzt Am Donnerstagmittag eskalierte an der Oberschule Gesundbrunnen in Bautzen ein Streit zwischen Jugendlichen.

Der Rettungsdienst rückte mit drei Wagen an, um von Pfefferspray getroffene Jugendliche zur Untersuchung ins Krankenhaus zu bringen. © Jens Kaczmarek

Bei einer Auseinandersetzung am Donnerstagmittag in Bautzen sind mehrere junge Leute durch Pfefferspray verletzt worden. Wie die Polizei bestätigte, war an der Oberschule Gesundbrunnen ein Gruppe Jugendlicher aneinander geraten. Einer der Beteiligten hatte Pfefferspray bei sich und setzte dieses auch ein. Zu den Streitenden gehörten auch junge Asylbewerber.

Polizei und Rettungsdienst wurden gegen 13.30 Uhr alarmiert. Nach ersten Informationen wurden sechs junge Leute mit drei Rettungswagen zur näheren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Sie hatten Augenreizungen erlitten. Die Ermittlungen, die der Staatsschutz übernommen hat, laufen auf Hochtouren. Zahlreiche Schüler wurden vor Ort befragt. Auch viele Eltern eilten zu der Schule. (szo)

Zeugen des Geschehens melden sich bitte beim Führungs- und Lagezentrum der Polizei unter Telefon 03581 468100.

