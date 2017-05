Landesklasse vorm Anpfiff Mit Optimismus gegen Frisch Auf Wurzen Die Kicker es Döbelner SC wollen weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt buchen.

© André Braun

Die Landesklassefußballer des Döbelner SC brauchen im Kampf gegen den Abstieg Punkte. Und solche wollen sie am Sonnabend gegen Frisch Auf Wurzen holen.

„Die vergangenen Spiele stimmen uns sehr optimistisch, die Partie zwar nicht mit breiter Brust, aber dennoch selbstbewusst angehen zu können, um die wichtigen drei Punkte einzufahren“, sagte DSC-Co-Trainer René Hüttmann dem Döbelner Anzeiger. Es stände praktisch die gleiche Mannschaft zur Verfügung, die vergangene Woche beim SSV Markranstädt II ein 3:3 holte. „Die hat es dort sehr gut gemacht, aber es fehlte am Ende das nötige Glück“, so Hüttmann und fügte an: „Kadertechnisch sieht es nicht schlecht aus. Wir als Trainer sind guter Stimmung, dass wir die Punkte in Döbeln lassen können.“

Weiter fehlen im Landesklassekader des Döbelner SC wird allerdings Torjäger Toni Bunzel. Der hätte nach seiner Fußverletzung mit dem Aufbautraining begonnen und würde ab nächste Woche wieder stärker einsteigen. Entsprechend ist das Trainergespann optimistisch, dass Bunzel, wie auch Max Zimmermann, in den letzten wohl entscheidenden Saisonspielen wieder zur Verfügung steht. (DA/dwe)

