Mit offenem Visier Kamenz verliert den Test gegen den Landesklasse-Spitzenreiter Großenhainer FV. Florian Wagner fällt mit Handbruch aus.

Fußball-Testspiel. Fußball-Landesligist SV Einheit Kamenz verlor am Freitagabend ein Testspiel gegen den Großenhainer FV mit 4:6 (1:2). „Für die Zuschauer ganz sicher ein tolles Spiel, aber als Trainer wirst du an der Seitenlinie verrückt“, brachte Frank Rietschel die 90 Minuten auf den Punkt. „Unsere Defensivleistung war einfach schlecht. Offensiv war es in Ordnung, zumal wir noch vier klare Chancen vergeben haben.“

Bester Mann auf dem Platz war Gästestürmer Paul Konrad Witschel, der vier Treffer erzielte. Zudem war der Ex-Bautzener Sylvio Schwitzky zweimal vom Elfmeterpunkt für die Gäste erfolgreich. Der Ex-Kamenzer Torsten Marx ging leer aus. „Die Großenhainer haben ein spielstarkes Team, das nicht zufällig die Landesklasse Mitte dominiert und noch kein Punktspiel verloren hat. Die werden, sollten sie aufsteigen, eine gute Rolle in der Landesliga spielen“, glaubt Einheit-Coach Rietschel. Die Tore für seine Mannschaft kamen auf das Konto von Eric Prentki (2), der einmal per Strafstoß erfolgreich war, sowie von Tom Grellmann und Franz Häfner.

Personell musste Rietschel improvisieren, denn ihm fehlte ein halbes Dutzend Stammspieler. Selbst Torhüter Oliver Stein musste vor der Pause als Feldspieler aushelfen. „Dennoch, ich wollte dieses Spiel unbedingt und es hat seinen Zweck auch erfüllt. Der Gegner war gut und bei uns konnten einige Anschlusskader 90 Minuten durchspielen.“ Eine Hiobsbotschaft bekam der Trainer aber leider noch von Florian Wagner, der sich auf Arbeit einen Mittelhandbruch zugezogen hat und möglicherweise mehrere Wochen ausfällt. In dieser Woche wird geprüft, ob Wagner eventuell mit einer Manschette spielen kann. (js)

Kamenz: Wochnik - Vrabec, Herzig, Brückner, Prentki, Stein (46. Häfner), Tänzer, Rehor, Neumann, Grellmann und Schidun.

