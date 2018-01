Mit Notstrom gerüstet Sturm Friederike hatte ganze Dörfer stundenlang vom Netz getrennt. In Kreinitz hat sich eine Vorrichtung ausgezahlt.

Die Stromversorgung für mehr als 40 000 Haushalete und Firmen in Ostsachsen hatte das Orkantief Friederike vorübergehend gekappt. © Symbolfoto: dpa

Zeithain. Eine Notstromversorgung im Rathaus oder bei der Feuerwehr? Das ist ein Thema, das nur Spezialisten interessiert. Wenn nicht gerade ein großflächiger Stromausfall ist – wie nach dem Sturm Friederike, der mehr als 40 000 Haushalte und Firmen in Ostsachsen vom Netz getrennt hatte. Auch der Zeithainer Ortsteil Kreinitz war eine Nacht lang betroffen. Die Feuerwehr blieb trotzdem arbeitsfähig: Dort war das Notstromaggregat im Einsatz, wie der zuständige Amtsleiter Ronny Werner mitteilt.

Auch die Wehren in Zeithain selbst und in Röderau seien mit Notstromaggregaten ausgestattet, das Rathaus hat eine Notstromeinspeisung. Und wenn der Ausfall mal länger dauert? „Da die Aggregate mit Kraftstoff arbeiten, gibt es an sich keine zeitliche Beschränkung“, sagt Ronny Werner. Das setzt allerdings voraus, dass genug Kraftstoff vorrätig ist: Ohne Strom laufen bei Tankstellen keine Pumpen mehr. Bei Friederike jedenfalls habe die Koordination zwischen Gemeindewehrleiter und Verwaltung funktioniert. Die Warnungen seien rechtzeitig und detailliert gekommen.

