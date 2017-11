Mit neuem Gefährt zum Einsatz Die freiwilligen Feuerwehren sorgen in Dresden für Sicherheit. Nun investiert die Stadt in neue Technik.

Heiko Böhme von der Mobschatzer Wehr vor dem neuen Auto. © René Meinig

Sturm „Herwart“ hat die Feuerwehren kürzlich so sehr gefordert, wie lange kein Ereignis mehr. Mehr als 1 000 Notrufe gingen ein. Ohne die freiwilligen Feuerwehren hätten die umgestürzten Bäume, Unfälle und andere Sturmschäden wohl nicht bewältigt werden können. Damit die Ehrenamtlichen auch künftig schnell eingreifen können, gibt es neue Einsatzwagen.

Am Mittwochnachmittag überreichte Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU) symbolisch die Schlüssel für vier neue Mehrzweckfahrzeuge an die Wehrleiter aus Gorbitz, Mobschatz, Lockwitz und Schönfeld. Die neuen Gefährte können als Führungsfahrzeuge oder zum Materialtransport genutzt werden. Pro Wagen mussten rund 48 000 Euro investiert werden, jeweils 23 000 Euro hat der Freistaat beigesteuert.

„Wichtig ist, dass sich mit dem Fahrzeugtausch die Bedingungen für die Kameradinnen und Kameraden der vier freiwilligen Feuerwehren verbessern“, sagte Sittel zur Übergabe. Und das ist eindeutig der Fall. Denn die alten Gefährte sind teilweise bis zu 20 Jahre alt. Sie haben künftig ausgedient. Nur ein Fahrzeug soll weiter von der Stadtteilfeuerwehr genutzt werden.

Die Einsätze der Ehrenamtlichen nehmen seit Jahren fast kontinuierlich zu. So hat die Wehr in Lockwitz in diesem Jahr bereits 148 Einsätze gezählt. Im gesamten vergangenen Jahr waren es 168, 2015 nur 159 und ein Jahr zuvor sogar nur 140. Noch mehr Einsätze haben die Gorbitzer Kameraden zu vermelden. Allein in diesem Jahr rückten sie 269-mal aus.

