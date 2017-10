Mit Musikvideo zum Facebook-Hit Tausende hören sich den Gesang einer Görlitzer Altenpflegerklasse im Internet an. Das ist preisverdächtig.

Patrick Jantsch schaut immer wieder auf sein Smartphone. Der Zittauer ist total begeistert und kann es noch gar nicht fassen, dass über 200 000 Menschen sich das Video im Internet bereits angesehen haben. Das zwei Minuten und 40 Sekunden lange Filmchen zeigt die Klasse APF 26 der Bildungsakademie Dresden in Görlitz, zu der Patrick Jantsch gehört. APF steht für Altenpfleger. Die Klasse ist im dritten Lehrjahr und singt im Video anlässlich der Zeugnisausgabe Ende August den Titel „Pflegekraft, die immer lacht“.

Die zwölf Frauen und drei Männer der Altenpflegerklasse haben den bekannten Ohrwurm von Stereoact & Kerstin Ott „Die immer lacht“ umgeschrieben und einstudiert, um für ihren Beruf zu werben. Fast zwei Monate haben die Azubis gemeinsam am Text gefeilt. Herausgekommen sind Zeilen, wie diese: „Blutdruckmessen Jahr für Jahr, Altenpfleger kein Problem, komm schon klar.“ Geprobt haben die künftigen Altenpfleger immer nur, indem sie den Originalsong abspielten und ihren Gesang akustisch darüberlegten. Erst am Tag der Aufführung gab es kurz vor dem Auftritt eine richtige Musikprobe mit Karsten Wiesner von der Musikschule in Görlitz, der die Sänger auf der Gitarre begleitete. Das Video endet mit tosendem Beifall.

Die Begeisterung erstreckt sich jedoch nicht nur auf den Saal, denn in den sozialen Medien, bei Facebook, ist das Filmchen inzwischen ein Renner. Stereoact, das zweiköpfige Produzenten-Team aus dem Erzgebirge, die Urheber des Originalsongs, teilten und lobten die umgestrickte Version der Azubis aus Görlitz.

Von Klassenleiterin Linda Hamann bekamen die Azubis den Tipp, mit dem Video am Kreativwettbewerb für Altenpflegekräfte teilzunehmen, erzählt Patrick Jantsch, der die Ausbildung berufsbegleitend absolviert. Die Diakonie im mittelfränkischen Neuendettelsau richtet den Wettstreit aus und hat die Klasse APF 26 der Bildungsakademie zur Messe Consozial in Nürnberg eingeladen. Ob der Film dort einen Preis gewinnen wird, ist noch nicht klar. Fest steht hingegen, dass die Görlitzer Krankenpflege-Azubis zur Preisverleihung am 9. November eingeladen sind. Die Freude darüber ist groß. „Wir sind schon voll beim Organisieren“, sagt Patrick Jantsch begeistert und fügt hinzu: „Der Schulleiter hat uns freigegeben und will selber mitfahren.“

Bis zur Reise zur Fachmesse nach Nürnberg soll der gemeinsam umgedichtete Text noch zur Vollversion aufgepeppt werden. Die Auszubildende Janina Stephan werde nächste Woche dichten und das Werk vervollkommnen, kündigt der Zittauer an. Das Ziel der Auszubildenden, die positiven Seiten ihres Berufes darzustellen und dafür zu werben, ist wohl jetzt schon erreicht. Wann haben Altenpfleger schon so viel Publikum und öffentliche Aufmerksamkeit. Wird über die Altenpflege gesprochen, geht es meistens um Probleme oder es wird darüber berichtet, wie schwer die Arbeit ist, sagt Patrick Jantsch. So stehe meistens das Negative im Vordergrund.

Er wisse aus seiner bisherigen Arbeit als Altenpflegehelfer bei der Mobilen Haus-Krankenpflege Kröber am Zittauer Theaterring, dass die Arbeit mit alten Menschen jedoch Freude und Spaß bereitet. Für den 25-Jährigen ist es besonders spannend und auch lehrreich, wenn die Alten über ihr Leben erzählen und die heutige Zeit mit den alten Zeiten vergleichen.

