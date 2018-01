Mit modernen Medien auf Entdeckungstour Die Viertklässler lernen auf spielerische Art das Haupthaus und das Nebengebäude des Gymnasiums kennen. Das Interesse ist groß.

Charleen (links) und Marianna gehören zu den Viertklässlern, die gern das Gymnasium besuchen wollen. Um das besser kennenzulernen, nutzen sie die Schnupperstunde. © Dietmar Thomas

Döbeln. Das Lessing-Gymnasium wirbt mit einem außergewöhnlichen Angebot um Viertklässler. „Magie auf dem Tablet“ haben die Lehrerinnen Ursula Kührig und Annelie Kurze sowie Deutschlehrer Tommy Greim ihr Angebot genannt. Wer dachte, dass es sich dabei um Zaubereien auf einem Serviertablett handelt, lag falsch. Zum Einsatz kamen beim Schnupperunterricht die modernen, tragbaren Flachrechner. Mit denen erkundeten die Viertklässler das Hauptgebäude des Gymnasiums.

Rund 70 Grundschüler aus der Region waren dabei. An diesem Freitag gibt es am Lessing-Gymnasium eine weitere Schnupperstunde. Dann geht es an der Außenstelle am Körnerplatz um das geheimnisvolle Ägypten. Dann spielen die Fächer Geschichte und Kunst eine Rolle. „Wir wollen mit unseren Angeboten erreichen, dass Viertklässler, die sich für den Besuch des Gymnasiums interessieren, beide Häuser kennenlernen“, sagte die stellvertretende Schulleiterin Heike Geißler. In den vergangenen Jahren lag der Fokus bei der Vorstellung von Fächern, die den Grundschülern nicht so bekannt sind. In diesem Jahr spielten erstmals neue Medien eine Rolle. Und das kam bei den Kindern an.

Am 28. März erhalten die Viertklässler ihre Bildungsempfehlung entweder für den Besuch der Oberschule oder für das Gymnasium. Die Eltern können ihre Kinder dann entsprechend im Haupthaus des Gymnasiums an der Straße des Friedens anmelden. Das Lessing-Gymnasium lädt für den 3. März von 9.30 bis 12.30 Uhr noch einmal zum Tag der offenen Tür in das Gebäude am Körnerplatz ein. An diesem Tag können die Schüler auch angemeldet werden. Mitzubringen sind das Original der Bildungsempfehlung, der Aufnahmeantrag, eine Kopie der zuletzt erstellten Halbjahresinformation und eine Kopie der Geburtsurkunde.

