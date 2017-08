Mit Messern herumgefuchtelt 25-Jähriger verfolgt und bedroht seine Frau – und einige andere. Er sagte, er sei crystalsüchtig und hofft auf eine Therapie.

Das Krasseste zuerst. Kaum hatte die Lebensgefährtin gegen ihren Mann im Dresdner Amtsgericht ausgesagt und auf Nachfrage erklärt, wie sehr sie unter epileptischen Anfällen leidet – da wurde sie von einem solchen heimgesucht. Sie hatte gerade die Tür des Gerichtssaals geöffnet, als es ihr ganz offensichtlich schwarz vor Augen wurde und sie zusammensackte. Das Gericht alarmierte den Rettungsdienst, der die Zeugin in die Uniklinik brachte.

Musa U. muss sich seit gestern wegen Bedrohung, Körperverletzung, Diebstahls, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs und sogar wegen Raubes verantworten. Er sitzt in Untersuchungshaft. Von Anfang 2016 bis März 2017 ist er demnach quer durchs Strafgesetzbuch gewildert, unterbrochen nur von einer sechsmonatigen Pause, als er im Gefängnis saß. Kaum draußen, ging es weiter.

Laut Anklage hat der 25-jährige Tschetschene Fahrräder und Zubehör bei Einbrüchen in Keller entwendet und wurde mehrfach bei Ladendiebstählen erwischt. Weiter habe er Geldbören gestohlen und ein K-Board geraubt – aus der Wohnung eines Kumpels. U. gab einen Teil der Vorwürfe zu und berichtete von seiner Crystalsucht. Ein zweiter Komplex ist die Beziehung zu seiner Frau, mit der er „nur“ nach islamischem Brauch verheiratet ist – daher kann sich die Frau nicht auf ein Zeugnisverweigerungsrecht berufen. Das hatte sie aber wohl auch nicht im Sinn. So soll der 25-Jährige sie in der Wohnung geschlagen haben, er sei dort mit dem Schlüssel seines Sohnes eingedrungen, um Werkzeug zu stehlen. Weiter habe U. die Frau an einer Prohliser Haltestelle geschlagen und wüst beleidigt, angeblich, weil sie einen anderen Mann berührt habe. Erst im Januar habe er laut Anklage im Sozialamt in der Junghanstraße vor ihr mit einem Jagdmesser herumgefuchtelt und gedroht, sie zu töten. Die Zeugin sagte, das sei zwar vor dem Amt gewesen – der Angeklagte habe aber zwei Messer eingesetzt. Der Prozess wird fortgesetzt.

