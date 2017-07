Mann mit zwei Haftbefehlen gesucht Görlitz. Die Bundespolizei hat am Sonntag auf der BAB 4 bei Görlitz einen 29-Jährigen verhaftet. Beamte der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf prüften am Sonntag auf dem Autobahnrastplatz „An der Neiße“ die Personalien. Ein Datenabgleich Fahndungssystem ergab, dass gegen den Polen zwei Haftbefehle vorlagen. Im März hat das Amtsgericht Herford einen Vollstreckungshaftbefehl gegen ihn erlassen. Gegen den jetzt in Zgorzelec lebenden 29-Jährigen verurteilte es ihn im Oktober 2016 wegen Diebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eine Geldstrafe. Darüber hinaus ließ die Staatsanwaltschaft in Bielefeld nach dem Mann suchen. Wegen eines Hausfriedensbruchs wurde der Mann im April 2016 ebenfalls zu einer Geldstrafe oder ersatzweise zu einer 20-tägigen Haftstrafe verurteilt. Da er nicht in der Lage war, die Geldstrafen zu begleichen, muss er nun für 120 Tage hinter Gitter.

Mit Messer beim Mittelalterfest Zittau/Ebersbach. Wegen des Führens eines 16 Zentimeter langen Dolches muss ein Mann nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Bei der Kontrolle des 37-jährigen Deutschen am Sonntag auf der B178 bei Zittau bemerkten die Beamten aus Ebersbach am Gürtel des Mannes ein langes Messer. Auf Nachfrage gab der Mann an, soeben von einer mittelalterlichen Veranstaltung am Berg Oybin zu kommen. Laut Waffengesetz ist das Führen eines solchen Messers erlaubt, wenn ein berechtigtes Interesse vorliegt, wie zur Brauchtumspflege bei der mittelalterlichen Veranstaltung in Oybin. Aber eben nur bei der Veranstaltung. Für die Beförderung zum und vom Veranstaltungsort hätte er das Messer nicht zugriffsbereit in einem verschlossenen Behältnis transportieren müssen. Für das Führen des Messers in der Öffentlichkeit erstatteten die Beamten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Polizei stoppt überladenen Transporter Kodersdorf. Eine Streife der Autobahnpolizei hat am Samstagmorgen auf der A4 bei Kodersdorf einen vollkommen überladenen Kleintransporter gestoppt. Bei einer Wägung auf dem Kodersdorfer Autohof bestätigte sich der erste Verdacht der Verkehrspolizisten: Der Citroen Jumper lag nicht ohne Grund sehr tief. Statt der erlaubten dreieinhalb Tonnen wog das Fahrzeug beinah doppelt so viel. 6,4 Tonnen zeigte die mobile Waage an. Die Beamten untersagten dem 23-jährigen Fahrer die Weiterreise, bis er umlud. Zudem kommt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige auf den Betroffenen zu, mit der sich die Bußgeldstelle der Landesdirektion befassen wird.

Mit Tempo 128 durch den Tunnel Kodersdorf. Ein Messteam des Verkehrsüberwachungsdienstes der Polizeidirektion hat in der Nacht zum an der Zufahrt zum Autobahntunnel Königshainer Berge auf der A4 bei Kodersdorf die Geschwindigkeit kontrolliert. Von rund 2.700 Fahrzeugen, die in den rund sechs Stunden in Richtung Dresden fuhren, rollten 121 schneller als erlaubt in die zweispurige Betonröhre. Das teilt die Polizei mit. Der Fahrer eines Ford hat das Messteam mit Tempo 128 statt der erlaubten 80 abgelichtet. Auf den Mann werden ein Monat Fahrverbot, 240 Euro Bußgeld und zwei Punkte im Flensburger Zentralregister zukommen. Die Bußgeldstelle der Landesdirektion wird sich mit den Ordnungswidrigkeiten befassen.

Asylsuchende geraten in Streit Görlitz. Die Polizei ist in der Nacht zum Sonntag zu einer tätlichen Auseinandersetzung auf den Marienplatz geeilt. Was sie als Schlägerei zwischen mehreren jungen Männern per Notruf gemeldet bekam, entpuppte sich vor Ort als eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Asylsuchenden, einem 17-jährigen Afghanen und einem 22-jährigen Syrer. Atemalkoholtests ergaben bei den jungen Männern Werte von umgerechnet 1,4 und 0,9 Promille. Sie tranken zuvor mit anderen jungen Frauen und Männern unterschiedlicher Nationalitäten Alkohol und waren wie dann häufig in solchen Fällen aufgrund irgendeiner Nebensächlichkeit in Streit geraten. Die Beamten erteilten den Männern einen Platzverweis. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen zum Vorwurf der Körperverletzung.

Zwei Autos kollidieren miteinander Reichenbach. Zwei Autos sind am frühen Sonntagmorgen auf der B6 bei Reichenbach/ zusammengestoßen. Ein 23-Jähriger wollte mit seinem VW Golf die Bundesstraße queren und war dabei mit einem anderen VW Golf zusammengestoßen. Beide Autos schleuderten durch die Wucht des Aufpralls an angrenzende Bäume. Der Unfallverursacher verletzte sich schwer, der 27 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens leicht. Beide Autos nahm ein Abschleppdienst an den Haken. Der Sachschaden betrug rund 15000 Euro.

Alkoholisiert unterwegs Görlitz. Eine Streife des örtlichen Polizeireviers hat am Sonntagmorgen hat auf der Löbauer Straße in Görlitz einen Ford kontrolliert und dessen Fahrer unter Alkoholeinfluss angetroffen. Den Beamten fiel auf, dass der 36-Jährige noch nicht nüchtern war. Ein Atemtest ergab einen Wert von umgerechnet 0,56 Promille. Da er gegen die 0,5-Promille-Grenze verstieß, werden mindestens 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte auf den Mann zukommen. Die Beamten untersagten ihm für die kommenden Stunden zudem die Weiterfahrt. Die Bußgeldstelle der Stadt Görlitz wird sich mit der Ordnungswidrigkeit befassen.

Autodiebe entwenden Radio Görlitz. Autodiebe haben sich zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag Zugang zu einem am Lutherplatz in Görlitz abgestellten Opel Corsa verschafft. Sie versuchten das Zündschloss des Fahrzeuges zu manipulieren, um den Wagen zu starten. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Stattdessen bauten sie das Autoradio aus und entwendeten dieses. Der Eigentümer schätzte den Schaden auf circa 200 Euro. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren am Tatort.

Zäher Verkehr nach Autobahnunfall Görlitz/Zgorzelec. Nachdem sich auf dem polnischen Abschnitt der A4 zwischen der Anschlussstelle Zgorzelec und dem Grenzübergang Ludwigsdorf am Montagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet hat, bildete sich in Fahrtrichtung Dresden ein kilometerlanger Stau. Viele Reisende und Lkw-Fahrer umfuhren diesen durch das Stadtgebiet von Görlitz. Während die Pkw-Reisenden zumeist den Grenzübergang Stadtbrücke querten, nutzten Hunderte Sattelzüge die Neißebrücke bei Hagenwerder und fuhren über die B99 in die Görlitzer Innenstadt. So bildete sich auf der Bundesstraße, insbesondere im Bereich der Zeppelinstraße und Nieskyer Straße, dichter, zähfließender Verkehr, der einiges an Geduld erforderte.

Winterreifen aus Garage entwendet Seifhennersdorf. Unbekannte sind in Seifhennersdorf in der Nacht zum Sonntag in zwei Garagen an der Harthe eingerunden. Die Täter entwendeten aus einer der Garagen einen Komplettradsatz Winterreifen auf Leichtmetallfelge. Der Eigentümer bezifferte den Diebstahlschaden auf etwa 1500 Euro. Weiterhin entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

Unbekannte stehlen Kleintransporter Olbersdorf. Autodiebe haben Sonntagnachmittag in Olbersdorf an der Artur-Neumann-Straße einen Renault Trafic entwendet. Das vier Jahre alte, schwarze Fahrzeug war auf das Kennzeichen ZI-CR 128 zugelassen. Im Transporter befanden sich zudem vier Kindersitze und Kinderjacken. Der Eigentümer bezifferte den Schaden auf etwa 14000 Euro. Nach dem Renault wird international gefahndet. Die Soko Kfz ermittelt.

Autodiebe ohne Erfolg Olbersdorf. Diebe haben in der Nacht zum Sonntag in Okbersdorf versucht, an der Straße Im Städtel in einen VW Multivan einzudringen. Die Unbekannten ließen jedoch von der Tat ab, vermutlich auch, da der Volkswagen mit zwei Lenkradsicherungen versehen war. Den Schaden am Fahrzeugschloss schätzte der Eigentümer auf etwa 50 Euro.

Einbruch in ehemalige Fabrik Seifhennersdorf. Unbekannte Täter sind am Samstagnachmittag in Seifhennersdorf in die Lagerhalle einer ehemaligen Fabrik an der Spitzkunnersdorfer Straße eingedrungen. Sie entwendeten daraus zwei Fahrzeugbatterien, Stahlnieten, eine Wasserpumpe sowie mehrere Blechkisten im Gesamtwert von etwa 1000 Euro. Bei dem Einbruch war Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro entstanden.

Werkzeug aus Firma gestohlen Ostritz. Unbekannte haben zwischen Freitag und Sonntag einen Einbruch in eine Firma an der Dittersbacher Straße in Ostritz begangen. Sie durchwühlten ein Büro und entwendeten aus dem Objekt mehrere Werkzeuge, darunter einen Schleifautomat, einen Winkelschleifer, eine Kettensäge sowie eine Handkreissäge. Ein Verantwortlicher bezifferte den Diebstahlschaden auf etwa 1000 Euro. Es entstand zudem Sachschaden von circa 100 Euro.

Autodiebe stehlen Mini Cooper Zittau. Autodiebe haben in der Nacht zum Montag in Zittau einen schwarzen Mini Cooper gestohlen. Das Auto parkte am Karl-Liebknecht-Ring und war auf das Kennzeichen GR-IT 370 zugelassen. Den Zeitwert des drei Jahre alten Mini bezifferte die Eigentümerin mit rund 12000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet international nach dem Wagen.

Trickbetrüger fordern 19000 Euro Weißwasser. Unbekannte haben am Freitagnachmittag in Weißwasser offenbar versucht, eine 83-Jährige um 19000 Euro zu erleichtern. Sie riefen die Seniorin mehrere Male an und forderten von ihr eine solch hohe Bargeldsumme. Im Gespräch schilderten sie eine Notlage der Enkeltochter und vereinbarten sogar einen Termin zur Geldübergabe. Ein angeblicher Rechtsanwalt unterstrich die Forderungen in einem weiteren Anruf der Betrüger. Die betagte Dame merkte den Betrug nicht und hob das Geld bei einer Bankfiliale ab. Bedauerlich sei, dass auch niemand der Bankmitarbeiter hellhörig wurde, als die Frau die vereinbarte Summe in bar abholte. Kurze Zeit später traf sich die Frau mit den Betrügern. Sie erwartete ihre Enkeltochter. An der abgemachten Örtlichkeit wartete laut der Beschreibung der Dame allerdings ein hellhäutiger Mann. Dieser war circa 1,70 Meter groß und soll nicht gesprochen haben. „Da ihr die Situation nun nicht mehr sicher vorkam, übergab sie dem Herrn kein Geld und ging zurück nach Hause“, berichtet Bretschneider. Der Abholer verschwand ebenfalls unerkannt. Nach der gescheiterten Übergabe erhielt die Seniorin weitere Anrufe. Sie verständigte daraufhin die Polizei. Diese ermittelt nun wegen Verdachts des Betruges. Die Polizei rät, niemals auf Geldforderungen Fremder einzugehen, immer aufmerksam zu bleiben und unbekannte Sachverhalte zu hinterfragen. Betroffene sollten sich Notizen zum Namen der Anrufer und der verwendeten Rufnummer machen, mit einer Person ihres Vertrauens über das Geschehene sprechen und die Polizei informieren.