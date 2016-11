Mit mehr als 100 Sachen über den Radweg Lokalmatador Matthias Kahle und Co-Pilot Christian Doerr fahren den Sieg bei der Lausitz Rallye, der Veranstalter eher ein Minus ein, sagt Wolfgang Rasper im Interview.

Anspruchsvoll für die Fahrer und sehenswert für die Zuschauer: die Lausitz Rallye in Boxberg. Die kann nur über die Bühne beziehungsweise Pisten aus Schotter und Asphalt gehen, weil rund 600 Helfer das Organisationsteam vom Rallye-Verein unterstützen.

Wolfgang Rasper (68 Jahre) aus Boxberg ist der Vorsitzende des Rallye-Renn- & Wassersport-Club Lausitz e.V. im ADM und Organisationsleiter.

Das Lausitzer Rallye-Wochenende hielt eine Vielzahl Neuerungen bereit, so beispielsweise einen Parcours rund um den Bärwalder See und extra ausgewiesene Zuschauerpunkte anstelle kompletter Infos zu den Rennstrecken. Wie es bei der Lausitz Rallye gelaufen ist, welche Besonderheiten es gab, und was schon zur Jubiläums-Rallye 2017 feststeht, das sagt Rallye-Organisationsleiter Wolfgang Rasper im SZ-Gespräch.

Herr Rasper, mit Matthias Kahle und Christian Doerr siegten ja nicht nur der Lokalmatador und sein Co-Pilot. Beide sind Mitglied im Verein, der Dresdner Unternehmer Doerr sogar Ihr Stellvertreter. Gab es eine Extra-Siegesfeier?

Eigentlich nicht. Dazu waren wir alle zu sehr eingebunden ins Rallye-Geschehen, und auch zu kaputt. Natürlich freuen wir uns, dass das Team Kahle/Doerr auf dem sehr anspruchsvollen Streckenprofil gesiegt hat. Schade nur, dass der spannende Dreikampf mit den Spitzen-Teams Anders Gröndal/Miriam Waldfridson und René Mandel/Dennis Zenz nicht ausgefahren werden konnte, weil sie ausgeschieden sind. Überhaupt gab es einige Teams, bei denen die Defekthexe zuschlug. Auch unser Albert von Thurn und Taxis mit Co-Pilotin Sandra ist sehr gut gefahren, obwohl an seinem Rennauto am Freitag eine Felge aus dem Kranz gebrochen ist.

Auch beim Veranstalter gab es die altbekannten Probleme?

Wenn sie das Handynetz meinen: Ja! An den zwei Tagen ist fast das gesamte Handynetz zusammengebrochen. Das war wirklich eine Katastrophe für uns. Wir haben zwar auch Funk dabei, aber auch das Funknetz ist nicht 100-prozentig ausgebaut. Und unvernünftige Zuschauer gab es auch wieder. Einige haben beispielsweise ihre Autos an der Spreestraße abgestellt, sind mit Kindern über die Gleise gelaufen, bei laufendem Zugverkehr. Solch eine Unvernunft! Von den Auto-Kennzeichen her waren das aber alles Besucher von weiterher.

Sie hatten ja im Vorfeld extra nur die Zuschauerpunkte veröffentlicht, nicht das gesamte Streckennetz, um Unfällen vorzubeugen. Hat das geholfen?

So bekommen wir die Leute besser unter Kontrolle. Aber es gibt Insider, die sich im Vorfeld erkundigen und dann Leute über die eigentlich gesperrten Strecken zu bestimmten Punkten führen. Ich kann das zwar verstehen, aber es ist gefährlich. Es sind nun mal Autos sehr schnell unterwegs bei einer Rallye. Glücklicherweise gab es keine Unfälle mit Zuschauern. Und an den Autos zwar einige Beulen, aber die gehören dazu.

Also heißt das Fazit: Rallye gelungen?

Ja. Die Rallye ist ohne größere Probleme über die Bühne gegangen, die neuen Strecken waren wirklich eine Herausforderung. Dafür sorgten vor allem die vielen Wechsel zwischen Schotter und Asphalt. Die Zuschauer staunten vor allem bei unserer Königsetappe rund um den Bärwalder See. Wie die Fahrer dort mit mehr als 100 Sachen über den Weg heizten, den sonst Radler und Skater nutzen, das war schon sehenswert!

Waren mehr Zuschauer da?

Das kann ich noch nicht sagen. Wir treffen uns zur Auswertung Mitte November, dann weiß ich mehr. Ich selbst habe nicht einen Meter Wertungsprüfung gesehen.

Dann gibt es auch noch keine Schlussrechnung? Sie hatten im Oktober gesagt, dass im Rallye-Budget etwa 20 000 Euro fehlen. Ist es dabei geblieben?

So ist es. Ich schätze, dass ein Minus herauskommt. Wie hoch, das müssen wir erst mal sehen. Wir hatten ja schon einiges eingespart.

Und gab es mittlerweile Kontakte zum Vattenfall-Nachfolger oder war jemand von der Lausitz Energie Bergbau AG sogar unter den Zuschauern?

Wir wollen noch in diesem Jahr mit LEAG-Managern über die Lausitz Rallye 2017 sprechen. Ob jemand da war? Bei uns gemeldet hat sich jedenfalls niemand. Gefreut haben wir uns über den Besuch des Görlitzer Landrats Bernd Lange, und dass er zu seinem Wort steht. Der Abteilungsleiter Sport aus dem Dresdner Innenministerium Max Winter war auch da und sogar bei der Siegerehrung an der Rampe.

