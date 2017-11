Mit Maschine am Stammtisch Auf Schloss Weesenstein sorgte ein prominenter Gast für Stauen und Wiedersehensfreude.

Quartett mit Musiker: Dieter „Maschine“ Birr (2.v.r.) mit Gastwirt Axel Prussak, dessen Lebensgefährtin Cornelia Büchner und Mitarbeiterin Christine Vogel (l.). © Foto: privat

Auf den ersten Blick ein normales Bild von einem gemütlichen Abend in der Kneipe. Auf den zweiten Blick: Ist das nicht? Ja. Der zweite Mann von rechts ist Dieter „Maschine“ Birr. Der einstige Frontmann der Puhdys war am Sonnabend auf Schloss Weesenstein zu Gast und ging dann zu Axel Prussak in die Schlossgaststätte. Beide kennen sich schon seit über 30 Jahren und freuten sich über das Wiedersehen, das sich auch Prussaks Lebensgefährtin und eine Mitarbeiterin nicht entgehen lassen wollten. Manche hatten extra für Sonnabend in der Schlossgaststätte reserviert, andere staunten nicht schlecht. (SZ/sab)

