Mit Martin auf dem Weg zur Sonne Auch nach drei schmerzhaften Landtagswahlen in Folge gibt sich SPD-Kanzlerkandidat Schulz immer noch kämpferisch.

Wenn es weiter so läuft wie bisher, werden die Genossen und Martin Schulz bald noch viel mehr Zeit miteinander haben. Für den angestrebten Chefsessel wird es dann nämlich nicht reichen. © dpa

Schlappe 49,90 Euro kostet Martin Schulz. Die bayerischen Genossen müssen auf dem SPD-Landesparteitag in Schweinfurt zwar keinen Eintritt zahlen, wenn sie Schulz hören und sehen wollen. Wer ihn aber mit nach Hause nehmen will, muss das Portemonnaie zücken. Und trotz jüngster Wahlpleiten und sinkender Umfrageergebnisse ist Schulz gefragt. Einige hundert seien schon weg, sagt der Verkäufer am Werbemittelstand. Geliefert wird Pappkamerad Schulz wie der SPD-Toaster per Post.

Während die rund 300 Genossen am Samstag mit der Pappfigur leben mussten, können sie ihren Kandidaten am Sonntag endlich auch persönlich erleben. Und schon beim Einzug in die kleine Halle kennt die Begeisterung keine Grenzen. Minutenlang applaudieren sie ihm, vergessen scheint die schmerzhafte Pleite vor einer Woche bei der Wahl in Schulz’ Heimatland Nordrhein-Westfalen, vergessen die Pleiten in Schleswig-Holstein und im Saarland, vergessen der abrupte Halt des sogenannten Schulz-Zuges.

„Jetzt haben wir eine Durststrecke, jetzt haben wir harte Tage hinter uns“, sagt Schulz zu seinen Parteifreunden. Doch die aktuelle Lage sei kein Grund zu verzweifeln, denn letztlich stehe die SPD noch besser da als im Januar vor seiner Nominierung. „Jetzt liegen wir bei 26 oder 27 Prozent.“ Das reiche noch nicht, um Kanzlerin Angela Merkel abzulösen. Dennoch trete die SPD weiter mit der Entschlossenheit an, stärkste Partei zu werden.

Bei den Genossen kommen die Worte gut an. Die Erwartungen waren durchaus hoch, denn zuletzt hatten auch die größten Optimisten Sorgenfalten bekommen. Viele in der Partei – nicht nur in Bayern – fordern konkretere Aussagen. Das weiß auch Schulz: „Bayern ist ein schönes, ein dynamisches Land, auf das die Menschen stolz sein können“, sagt er. Nicht stolz könne man aber darauf sein, dass es in ganz Deutschland trotz der milliardenschweren Haushaltsüberschüsse noch immer zu wenig Kita-Plätze gebe. „Was ich will, ist ein großer Wurf, ein nationaler Bildungspakt für Investitionen in Bildung, Forschung und den ländlichen Raum und keine hohlen Steuerversprechen, die eh kein Mensch mehr braucht“, sagt Schulz.

Statt unseriöser Steuergeschenke müsse in Deutschland mehr investiert werden. „Wir haben fast 140 Milliarden Euro Investitionsstau“, sagte Schulz. Deutschland lebe seit Jahren von seiner Substanz, „das darf doch nicht wahr sein“. Der Verfall von Schulen, Straßen, Gebäuden und Universitäten gehe zulasten von Wohlstand und Zukunft. Schulz weiß, dass er und die SPD einen Stimmungswechsel brauchen. Und deshalb ruft er zur Geschlossenheit auf. „Wir Sozialdemokraten sind nicht die besseren Menschen, wir haben auch nicht immer die besten Argumente, und auch nicht immer die besten Lösungen“, beginnt er in aller Bescheidenheit.

Doch dann kommt es: „Aber manchmal, und da sind wir Sozialdemokraten auch stark, ist die Zeit der Geschlossenheit. Jetzt geht es darum, dass die SPD ihre Kraft entfacht.“ Diese Kraft liege in der ungebrochenen Tradition der Partei, „der alten Tante, die seit 153 Jahren kämpft“. Für die frisch gewählte Landeschefin der Bayern-SPD hat Schulz damit den Nerv getroffen: „Wir versprechen dir, nicht nur heute, wir werden nicht von deiner Seite weichen, wir werden laufen, von morgens bis abends. Lieber Martin, jetzt geh in die nächsten Monate, wenn du uns brauchst, wir sind da und wir kämpfen.“ (dpa)

