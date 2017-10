Mit manipulierter Schreckschusswaffe unterwegs

Unter Drogen am Steuer

Großenhain. Auf der Bahnhofstraße hielten Polizisten am Sonntag einen Audi an. Ein Drogentest bei dem 23-jährigen Fahrer schlug auf Amphetamine an. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges stellten die Beamten zudem eine Cliptüte mit einer Kleinstmenge Cannabis sicher. Der Audifahrer muss sich wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und das Straßenverkehrsgesetz verantworten.