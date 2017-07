Mit Machete am Hals verletzt

Polizei jagt Autodiebe Beutzen.Die Polizei hat am Freitagmorgen einen flüchtenden VW von Bautzen bis nach Polen verfolgt. Ein Mitarbeiter der Autobahnrastanlage Oberlausitz bei Salzenforst hatte gegen 6.45 Uhr einen Tankbetrug gemeldet. Zivilfahnder entdeckten den gesuchten VW Bora wenig später auf der Autobahn bei Bautzen. Auf ihr Anhaltezeichen reagierte der Fahrer mit dem Tritt aufs Gaspedal. Der VW raste auf der A 4 in Richtung Landesgrenze und gefährdete dabei auch andere,so Polizeisprecher Thomas Knaup. Der Wagen durchbrach selbst eine Sperre an der Grenze bei Ludwigsdorf. Die Bautzener Fahnder folgten ihm. Nach etwa 40 Kilometern auf polnischem Gebiet stoppte der Bora auf dem Standstreifen der E 40. Zwei Männer sprangen heraus und flüchteten in den angrenzenden Wald. Offenbar hatte der Volkswagen einen Motorschaden erlitten. Wie sich herausstellte, wurde der VW Bora und vermutlich auch das Schweißgerät, das im Kofferraum lag, nur wenige Stunden zuvor in einer Schrauberhalle in Kleinwelka gestohlen.

Kollision auf der Autobahn Bautzen. Ein Motorrad und ein Opel Corsa sind Donnerstagmittag auf der Autobahn miteinander kollidiert. Ein 66-Jähriger wollte im Abschnitt zwischen den Abfahrten Bautzen-Ost und -West in die linke Fahrspur wechseln. Dabei übersah er einen dort fahrenden Opel Corsa. Bei der Kollision blieben er und der 63-jährige Corsa-Fahrer unverletzt, der Schaden beträgt 1000 Euro.

Autodieb beschädigt Ford Bautzen. Ein Sport-Van vom Typ Ford S-Max sollte offenbar in der Nacht zu Donnerstag in Bautzen gestohlen werden. Der graue Wagen war in der Mättigstraße geparkt. Die Täter schlugen dazu eine Scheibe ein. Der Diebstahl selbst misslang jedoch, teilt die Polizei mit. An dem Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von 300 Euro. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Traktoranhänger gestohlen Schönteichen. In der Nacht zu Donnerstag wurde in Cunnersdorf ein Traktoranhänger entwendet. Der grüne Deutz-Fahr Agroplus Hänger mit den Kennzeichen KM LM 5 befand sich an der Schönbacher Straße. Den Zeitwert schätzte der Eigentümer auf rund 2.000 Euro. Es wird ermittelt.

Plastikmüll sorgt für Verkehrsbehinderungen Radeberg. Donnerstagvormittag sorgte in Radeberg Plastikmüll für Verkehrsbehinderungen. Aus bislang unbekannter Ursache hatte sich an einem Lkw auf der Pulsnitzer Straße während der Fahrt die Verriegelung des Containers geöffnet. Die rund vier Tonnen schwere Ladung verteilte sich auf der Fahrbahn. Auf Grund der Räumarbeiten blieb die Pulsnitzer Straße für mehrere Stunden halbseitig gesperrt. Aufgrund dessen kam es zu einem Rückstau. Gegen Mittag war die Straße wieder uneingeschränkt nutzbar.

Diebstahl aus Auto Elstra. Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag in einen VW T 4 eingedrungen. Sie entwendeten das Radio, ein Navigationssystem sowie eine Sporttasche. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren.

Zu schnell unterwegs Schwepnitz. Die Polizei kontrollierte am Donnerstagvormittag auf der B 97. Während viereinhalb Stunden wurden 611 Fahrzeuge gemessen. Davon fuhren 32 schneller als mit den erlaubten 50 km/h. Sieben Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld. Der Schnellste war ein Ford aus Hoyerswerda mit 81 km/h.