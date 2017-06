Mit Luther und Herzchenballons Beim Bürgerumzug der Burgfestspiele stand der Reformator dieses Mal im Vordergrund.

Zum Bürgerumzug auf den Burgberg schmissen sich wieder zahlreiche Meißner und Gäste in historische Schale. Das Theater hatte kostenlos Kostüme zur Verfügung gestellt. © Claudia Hübschmann Zum Bürgerumzug auf den Burgberg schmissen sich wieder zahlreiche Meißner und Gäste in historische Schale. Das Theater hatte kostenlos Kostüme zur Verfügung gestellt.

Gojko Mitic (Mitte) als Delawaren-Häuptling Fliegender Pfeil. Das Stück „In Gottes eigenem Land" der Landesbühnen erzählt von der wechselvollen Beziehung des Indianers zum Prediger Heinrich Melchior Mühlenberg.

Gojko Mitic (Mitte) als Delawaren-Häuptling Fliegender Pfeil. Das Stück „In Gottes eigenem Land“ der Landesbühnen erzählt von der wechselvollen Beziehung des Indianers zum Prediger Heinrich Melchior Mühlenberg.

Es lutherte in Meißen. Im 500. Jubiläumsjahr der Reformation war Martin Luther auch von den diesjährigen Burgfestspielen nicht wegzudenken. Der Bürgerfestumzug am Sonntag stand unter dem Motto „Mit Jedermann vom Mittelalter zur Reformation“. Vom Heinrichsplatz aus zogen die Kostümierten wieder zum Burghof. Mit einem Stopp auf dem Marktplatz. Hier wurden die 95 Thesen angeschlagen, so wie es Luther einst in Wittenberg tat.

Auch Landrat Arndt Steinbach (CDU), Meißens Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) und der Superintendent des Kirchenbezirks Meißen-Großenhain griffen tief in die Kostümkiste. Letzterer kam als der Reformator persönlich.

Das Thema Religion spielte auch im Theaterstück „In Gottes eigenem Land“, eine wichtige Rolle, das die Landesbühnen am Freitag und Sonnabend zeigten. Erzählt wurde die Geschichte des Predigers Heinrich Melchior Mühlenberg. 1742 ging er im Auftrag der Franckeschen Stiftungen Halle nach Pennsylvania, um die dort ansässigen deutschen Gemeinden zu betreuen.

Den Abschluss der Burgfestspiele gestalteten am Sonntagabend der Domchor Meißen, die Große Domkurrende und das Festspielorchester unter Leitung von Domkantor Jörg Bräunig mit dem Konzert Misa Tango im Dom. (SZ/nis)

