Mit Luther singen und essen

Luther war Bestseller-Autor, Liedermacher, Gourmet. Er ist also ein Gast, den man sich gern einlädt. Genau das machen jetzt die Maxener und Burkhardswalder aus Anlass der 500. Wiederkehr der Reformation.

Die Maxener haben sich gesagt, wenn wir schon eine Luthereiche auf dem Kirchfriedhof haben, sollten wir hier auch Lutherlieder singen. Gleich nach der Übersetzung des Neuen Testamentes ins Deutsche hatte sich Luther daran gemacht, Lieder zu dichten, die das Evangelium unters Volk bringen sollten. Das Bekannteste ist „Ein feste Burg ist unser Gott“. Luther hat Gassenhauer, Wirtshauslieder und Wanderlieder genommen und mit neuen Texten unterlegt, sodass sie im Ohr blieben. 38 von wohl 45 Liedern von ihm sind erhalten, sagt Kirchenvorstand Gisela Niggemann-Simon. Ganz so viele werden am Sonntag, dem 10. September, ab 12.30 Uhr, nicht gesungen, aber genug, damit die Musik als eine wunderbare Gottesgabe trübe Gedanken vertreibt und das Gemüt ruhig und fröhlich macht, wie es Luther sagte.

Zwei Tage später, am 12. September, 19.30 Uhr, kann im Burkhardswalder Pfarrhaus „An Luthers Tisch“ Platz genommen werden. Der Hauskreis ließ sich dazu vom ehemaligen Burkhardswalder Pfarrer Christian Lehnert inspirieren. Er verließ Burkhardswalde 2008, ging an die evangelische Akademie Sachsen-Anhalt nach Wittenberg und danach als wissenschaftlicher Geschäftsführer des Liturgiewissenschaftlichen Institutes an die Universität Leipzig. Lehnert ist seit 2013 Mitglied der Sächsischen Akademie der Künste, seit 2014 Mitglied der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. In einem Buch beschäftigte er sich mit Luthers Tischreden. „Wir wollen versuchen, eine kleine Ahnung dessen zu geben, wie es wohl im Hause Luther zugegangen sein mag“, sagen die Organisatoren. Neben einer Einführung in die Zeit Luthers kommt natürlich Luther mit seinen Tischreden zu Wort. Eine nicht einfache Lektüre, schreibt Lehnert: „Die frühneuhochdeutschen Texte, oftmals vermischt mit Latein, sollen in der Fremdheit einer anderen Zeit stehen bleiben und in unsere Zeit herüber leuchten.“ (SZ/sab)

