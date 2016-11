Fechten Mit links ins Gelbe Trikot Zum ersten Mal organisierte der Fechtclub Radebeul am vergangenen Wochenende ein Turnier der Youngster Cup Serie.

Ruben Lindner führt jetzt in der Youngster Cup Serie. © privat

Mit dem 1. Elblandcup in Meißen machte die beliebte Turnierserie erstmals Station in Sachsen. „Das Fazit ist durchweg positiv. Wir hatten 160 Starter in der Halle, die Organisation verlief reibungslos und unsere Sportler konnten fechterisch durchaus überzeugen.“ so Hubert Peche, Vorsitzender des Fechtclub Radebeul.

Am Samstag im Herrenflorett überzeugte vor allem Ruben Lindner mit seinem Turniersieg in der Altersklasse 2005/2006. Im Feld der 42 Starter setzte sich der Linkshänder am Ende souverän durch. Leider kam es bereits im Achtelfinale zum vereinsinternen Duell mit Julien Wolf, das Lindner diesmal mit 10:7 für sich entscheiden konnte. Im Anschluss ließ sich Ruben Lindner von keinem Gegner mehr aufhalten. Mit deutlichen Siegen gegen die Polen Winkof und Nowak erreichte er den Finalkampf gegen den Oelsnitzer Yannik Stein. Das Finalgefecht gewann Ruben klar mit 10:2. Mit dem Turniersieg übernahm Lindner auch das gelbe Leader Trikot des Führenden in der Youngster Cup Serie.

„Ruben hat hier mal richtig gezeigt, was er kann. Er kann wirklich stolz auf diesen Erfolg sein. Auch die anderen Starter dieses Jahrgangs haben aber gezeigt, dass es vorwärts geht und ansprechende Gefechte gezeigt.“ so Trainer Robert Peche.

In der B-Jugend ging es neben dem Turniersieg auch um Punkte für die sächsische Rangliste und damit um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft. Gleich zwölf Starter brachte der Fechtclub Radebeul ins 38 Teilnehmer große Starterfeld. Leider kam es in den Gefechten des Direktausscheids dann sehr oft zu vereinsinternen Paarungen. Letztlich erreichten nur Hannes Nowak und Patrick Wolf das Viertelfinale. Während Hannes sich mit einem taktisch guten Gefecht gegen den Berliner Nerling durchsetzen konnte, verlor Patrick gegen den Schkeuditzer Faßmann. Im Halbfinale musste sich auch Hannes Nowak die Segel streichen, konnte sich aber über Bronze freuen. Im Damenflorett der B-Jugend 2003/2004 fochten sich wieder einmal Hannah Sibilla, Cora Schaller und Lina Wemme ins Final der besten Acht. Während Lina sich im vereinsinternen Duell Cora beugen musste und auf dem 6. Rang landete, verpasste Hannah gegen die Lübeckerin Drescher die Medaillenränge und wurde Fünfte. Im Halbfinale musste sich Cora Schaller dann ebenfalls einer Lübeckerin, nämlich Frauke Godau, geschlagen geben. Die Bronzemedaille war aber trotzdem ein schöner Erfolg. Bei den Schülern 2005/2006 war mit Marie Perl nur ein Mädchen vom Fechtclub Radebeul am Start. Sie wurde insgesamt Sechste.

Nachdem die sportliche Leistung stimmte, muss auch die organisatorische Leistung gewürdigt werden. Das Youngster Cup Team lieferte einen reibungslosen Wettkampf und war mit zahlreichen Helfern vor Ort. Für den Auf- und Abbau, die Kantine, die medizinische Versorgung, die Materialkontrolle und die Kampfrichtertätigkeit geht ein großer Dank an alle Helder, so Hubert Peche. (hp)

