Mit Licht gegen Krebszellen

Wenn Chirurgie-Chefarzt Dr. Jürgen Müller den neuen Laser für eine Operation in Betrieb nehmen will, müssen er und alle anderen im OP-Saal Schutzbrillen aufsetzen, die ein wenig an den Ski-Urlaub erinnern. Eigens dazu wurden Warnanzeigen angebracht. Foto: Gernot Menzel © HY-photo Gernot Menzel

Verglichen mit der Chirurgie, die als Teilgebiet der Medizin Wurzeln in der Steinzeit hat, als man Kranken schon Arme amputierte oder Schädelöffnungen vornahm, ist Laser-Licht eine ganz neue Sache. Erst 1960 baute der US-Amerikaner Theodore Maiman den ersten funktionstüchtigen Laser der Welt. Dass sein Vater Abraham Maiman Arzt war und das Stethoskop weiterentwickelte, war eher Zufall.

Vor einem Laser, also sehr intensivem, gebündeltem Licht, warnt seit ein paar Tagen ein Schild an der Tür von einem der Operationssäle im Untersuchungs- und Behandlungstrakt des Hoyerswerdaer Seenland-Klinikums. Wird hinter dieser Tür ein Apparat der Salzburger Firma Rolle & Rolle in Betrieb genommen, geht draußen auf dem Flur eine Warnlampe an. Der besagte Apparat, dessen Technik in einem Gerätewagen von der Größe eines Nachttischschränkchens steckt, heißt „eraser“, also „Auslöscher“, und hilft den Medizinern im Krankenhaus neuerdings im Kampf gegen Krebs-Metastasen in der Lunge.

Schneiden knapp am Rand

„Wenn wir ihn anschalten, müssen alle im Raum eine Laserschutzbrille aufsetzen“, sagt Chirurgie-Chefarzt Dr. Jürgen Müller. Er kann gut erklären, welche Vorteile der Dioden-Laser bringt, wenn Metastasen von Nieren- oder Darmkrebs die Lunge befallen haben. Im Gegensatz zu klassischen Lungenkarzinomen, wie sie etwa durchs Rauchen hervorgerufen werden, haben die Tochtergeschwulste klare Ränder, also eindeutig erkennbare Abgrenzungen. Klassisch klemmt man sie ab und setzt dann einen Schnitt an. Dabei wird vom Operateur allerdings bis zu einem Zentimeter im gesunden Gewebe gearbeitet.

„Der Laser ist organsparender“, erklärt Chefarzt Müller. Denn das gebündelte Licht schneidet nur ganz knapp neben der Metastase. Es „erkennt“ sozusagen anhand der Gewebedichte, wo der Krebs beginnt. Das kann bei einer Vielzahl von benachbart liegenden Metastasen durchaus von Belang sein. Je mehr Lungengewebe erhalten werden kann, umso mehr profitiert der betroffene Patient. Noch dazu verödet die durch den Laser entstandene Hitze das verbleibende Gewebe am Rand. Es blutet also nicht. Das im Gewebe entstandene Loch, sagt Müller, vernähe er dennoch. Der Faden löst sich nach etwa 70 Tagen selbst auf.

Der im Operationssaal 2 stationierte „eraser“ ist eine Neuanschaffung, mit der sich das Klinikum nur zunächst Krebsmetastasen in der Lunge widmet. Nach entsprechenden Schulungen, so Dr. Müller, sind jedoch auch andere Behandlungen denkbar, etwa im HNO-Bereich, in der Dermatologie oder bei der Therapie von Krampfadern. Rolle & Rolle spricht vom „Goldstandard“ in der Thoraxchirurgie, nennt als weitere Einsatzmöglichkeiten aber auch die Urologie oder die Metastasenbehandlung im Bereich der Leber.

