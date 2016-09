Mit Leisnig-Motiven durchs nächste Jahr Fast jede Stadt bietet einen oder mehrere Fotokalender. Leisnig gehört auch dazu. Seit dem Altstadtfest gibt es „Impressionen aus Leisnig & Umgebung 2017“.

Ein Luftbild von Burg Mildenstein hat es auf den Titel des Fotokalenders mit Leisnig-Motiven 2017 geschafft. Im Gästeamt bietet Manuela Röder den Kalender an. Dort nimmt sie auch schon Fotovorschläge für den Nachfolgekalender entgegen. © A. Braun

Um es vorwegzunehmen: Nach dem Kalenderdruck ist vor dem Kalenderdruck. Das heißt, wer in den nächsten Wochen durchs herbstlich werdende Leisnig und die Orte drumherum streift, der sollte seine Kamera dabei haben. Denn Manuela Röder vom Gästeamt ist erpicht auf Herbstmotive. „Und auch frühlingshafte fehlen uns“, sagt sie. Daher bittet sie Fotofreunde, darauf besondere Obacht zu geben. Und: Sie nimmt bereits jetzt Motivvorschläge für den Kalender 2018 entgegen.

Damit die Aufnahmen auch eine Chance haben, veröffentlicht zu werden und in Dutzenden Küchen, Arbeitszimmern oder Büros hängen, ist Folgendes zu beachten: Die Fotos sollten möglichst im Querformat aufgenommen sein. Das hat seine Bewandtnis. „Unsere Stammgäste schätzen, dass unter dem Foto die Tage des Monats so aufgelistet sind, dass dahinter noch Notizen gemacht werden können. Daher halten wir auch schon länger an der Gestaltung des Kalenders, so, wie sie jetzt ist, fest“, erklärt Manuela Röder.

Voraussetzung ist auch für die neuen Fotos, dass schöne Ecken und markante Gebäude aus Leisnig und den Ortsteilen zu unterschiedlichen Jahreszeiten zu sehen sind. Die Ortschaften konnten schon bei der 2017er-Kalenderauflage berücksichtigt werden. So sind zum Beispiel die alte Schule in Bockelwitz, ein Blick von Zollschwitz auf die Altstadt, die Kirche von Polditz sowie die geschmückte Gutskapelle vom Kloster Buch zu sehen. Außerdem fiel die Auswahl auf ein Motiv vom Altstadtfest, das jedes Jahr im August gefeiert wird. Besonders witzig ist ein Foto vom Riesenstiefelputz, das das Kalenderblatt des Monats Dezember ziert. Auf den Titel hat es ein Luftbild von Burg Mildenstein geschafft.

Fotoautoren des neu aufgelegten Kalenders sind Sebastian Heinicker, Manfred Gans, Jürgen Otto, Dietmar Pöschel, Anne Fiedler van Putten sowie Heiner Stephan gewesen. Wer ein Foto für den folgenden Kalender beisteuern kann und möchte, den bittet Manuela Röder, die Aufnahme(n) auf CD zu brennen oder auf einen USB-Stick zu ziehen und im Gästeamt abzugeben. Dort und in weiteren Geschäften in Leisnig gibt es den Kalender für 2017 für fünf Euro.

