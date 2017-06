Mit Leidenschaft für alte Technik Thomas Beutel aus Höckendorf startet mit seinem Oldtimer-Motorrad bei einer Rallye. Bis dahin war es ein langer Weg.

Die historische Technik macht für ihn den Reiz aus: Thomas Beutel mit seiner O.D. von 1930. Die Maschine hat 22 Pferdestärken und einen 500-Kubik-Motor. Maximal bringt sie 120 km/h auf den Tacho. © Egbert Kamprath

Lautes Knattern zerreißt die Stille. „Damals gab es noch keine Schalldämpfer“, ruft Thomas Beutel über das Motorengeräusch seiner O.D. hinweg, die er vor seiner Werkstatt in Höckendorf geparkt hat. Mit seinem Oldtimer-Motorrad will er an der Höckendorfer Oldtimer-Rallye am kommenden Juniwochenende mitfahren.

Der silberne Tank mit den blauen Pfeilen ist markant für die Modelle von 1930 bis 1931, erklärt der Hobbyschrauber. Über dem Vorderrad prangt ein historisches Nummernschild – außerdem sind Plaketten vom Motorsportclub Tharandt aus den 1930er-Jahren und von einer ADAC-Ausstellung in Dresden von 1930 auf der Maschine befestigt. Schnell wird klar, Thomas Beutel hat eine Vorliebe für alte Dinge.

Gefallen gefunden an historischen Motorrädern hat er schon bei der ersten Oldtimer-Rallye in Höckendorf. „Damals fuhr ich bei einem Kumpel im Beiwagen mit, einer Jawa.“ Daraufhin habe er sich ein Modell der Marke CZ geleistet, das in den 1950er-Jahren gebaut wurde. „Das war mir aber nicht alt genug“, sagt der 41-Jährige. Schließlich wurde es dann eine Maschine des Herstellers DKW, Baujahr 1935.

Ausstellung Dresdner Motorräder und O.D.-Markentreffen zurück 1 von 5 weiter Die Höckendorfer Oldtimerrallye nehmen die Freunde historischer Motorräder zum Anlass für ein Treffen. Am Freitag, 9. Juni, geht es erst zur Motorradausstellung auf Schloss Wildeck in Zschopau. Freitagabend wird in gemütlicher Runde gefachsimpelt, außerdem werden historische Bilder und Sammlerstücke in Augenschein genommen. Am Sonnabend, 10. Juni, geht es dann Richtung Sayda, in eine private Motorradausstellung. „Ab 16 Uhr sind wir wieder zurück, zum Beginn der Oldtimer-Rallye“, sagt Thomas Beutel. Dann wird auch die Ausstellung zu den alten Dresdner Motorrädern in der Theler-Passage eröffnet. Dafür hat Beutel zwölf Firmen ausgesucht, die früher in Dresden produziert haben. Diese werden jeweils in einer kurzen Beschreibung vorgestellt. Natürlich gibt es auch historische Motorräder zu sehen, die zum Teil noch nicht restauriert wurden, also noch im Originalzustand sind. Die Ausstellung ist über das Wochenende hinweg geöffnet und kostet keinen Eintritt. Es wird aber eine Spendenbüchse aufgestellt.

Auf die O.D.-Motorräder der Firma Ostner aus Dresden stieß er dann eher per Zufall, als er auf der Suche nach Einzelteilen für seine DKW war. „Ich hatte noch nie gehört, dass in Dresden Motorräder gebaut worden sind.“ Das Zweirad in Blau und Silber sei ihm sofort ins Auge gesprungen. „Die Vorkriegsfahrzeuge waren alle schwarz, da ist die O.D. natürlich aufgefallen.“ Doch nicht nur das Äußere, auch das Innere hat überzeugt. „Ich fand es sehr gut, dass es was Einheimisches ist.“

Trotzdem hat es noch zehn Jahre gedauert, bis sich Beutel eine O.D. geleistet hat. „Ich habe aus Jux in einem Oldtimer-Forum angefragt, ob jemand so eine Maschine verkauft.“ Tatsächlich meldete sich jemand, der einen Händler an der Hand hatte. „Die Maschine war komplett zerlegt und nur zu 70 Prozent vorhanden.“ Trotzdem hat er zugeschlagen, das war im Jahr 2011. Mit Hilfe einer sogenannten Explosionszeichnung aus dem Internet, welche die Maschine in ihre Einzelteile zerlegt zeigt, hat er sie schließlich zusammengesetzt. Was fehlte, wurde nachgefertigt, die großen Teile waren zum Glück alle da.

Ende 2013 war die Jungfernfahrt. „Schön war’s, als sie anging, aber weit gekommen bin ich nicht“, erinnert er sich noch ganz genau. „Bis die ganzen Einstellungen an Motor und Vergaser passten, war viel Herumprobieren angesagt.“ An den Oldtimer-Treffen und -Ausfahrten in der Umgebung nimmt er seither regelmäßig teil. Doch seine O.D. Baujahr 1930 will nicht nur gefahren, sondern auch gepflegt werden: „Die Kette muss immer mal wieder geschmiert werden. Außerdem fällt jede Schraube, die nicht verklebt wurde, irgendwann ab.“ Denn die Maschine fährt zwar locker schneller als 100 Kilometer pro Stunde, vibriert dann aber auch ziemlich stark, erklärt der Hobbyschrauber.

Den Aufwand nimmt er gern in Kauf, denn nur rund 100 Stück des Dresdner Fabrikats gibt es noch, wie Beutel sagt. „Die O.D.-Räder sind schwer zu bekommen, es wurden nur etwa 1 000 Stück gebaut.“ Eine restaurierte Maschine kostet locker eine fünfstellige Summe. Zu seinen Schätzen gehört außerdem ein Oldtimer-Motorrad der Firma Renner – auch eine Dresdner Maschine, von der nur 600 Stück gebaut wurden und von der es schätzungsweise nur noch 17 gibt. Kurzerhand habe er sich daher entschlossen, parallel zur Oldtimer-Rallye eine Ausstellung zu organisieren, die alte Dresdner Motorräder zeigt.

