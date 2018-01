Mit Leib und Seele für den Sport Die Sportlerehrung an der Bruno-Bürgel-Oberschule in Weißwasser hat einige Überraschungen bereit gehalten.

zurück Bild 1 von 4 weiter Die Akrobatinnen vom PSV Weißwasser haben bei der Sportlerehrung am Freitagabend ihr Können den großen und kleinen Gästen gezeigt. Sie haben mehrere Wochen für ihre Show geübt. © Joachim Rehle Die Akrobatinnen vom PSV Weißwasser haben bei der Sportlerehrung am Freitagabend ihr Können den großen und kleinen Gästen gezeigt. Sie haben mehrere Wochen für ihre Show geübt.

Diese Mädchen und Jungen haben ihr Sportabzeichen 2017 in Gold gemacht und wurden dafür ausgezeichnet. Die Sportabzeichen nimmt 2018 wieder die TSG Kraftwerk Boxberg/Weißwasser ab.

Die „gute Seele“ der Kanuten von Grün Weiß Weißwasser: Kurt Rößler wird von Weißwassers Oberbürgermeister ausgezeichnet.

Christine Kaiser ist bei der Sportlerehrung in der Bruno-Bürgel-Oberschule von Torsten Pötzsch (l.) und Thomas Baum ausgezeichnet worden.

Weißwasser. Die Sportlerehrung an der Bruno-Bürgel-Oberschule in Weißwasser hat einige Überraschungen bereit gehalten. So wurden nicht nur die errungen Sportabzeichen 2017 für Mädchen und Jungen überreicht, sondern auch Sportfreunde ausgezeichnet, die zum Teil schon über 50 Jahre in ihren Vereinen wirken. Gotthard Pätzold zum Beispiel ist Schiedsrichter – und das mit Leib und Seele seit mehr als einem halben Jahrhundert. „Das ist schon eine Besonderheit, wenn sich jemand seit 1968 bei der BSG Aktivist, dann bei Grün-Weiß Weißwasser und jetzt beim VfB Weißwasser engagiert“, kommentierte Frank Budszuhn, der die Ehrung von Weißwassers Sportlern am Freitag moderiert.

Er hat eine lange Liste von Sportlern vorliegen, die 2017 Außergewöhnliches erreicht haben und nun ausgezeichnet wurden: Beispielsweise Christine Kaiser, die die Goldmedaille der Deutschen Seniorenmeisterschaften über 300 Meter Hürden errungen hat. Oder Ringer Marius Megier, der 2017 den dritten Platz der Landesmeisterschaften erreicht hat. Maximilian Jo Simon übrigens wurde Deutscher A-Jugend-Ringermeister und belegte bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr den 9. Platz. Auch Mannschaften sind ausgezeichnet worden, so die Volleyballerinnen der TSG Kraftwerk Boxberg/Weißwasser, die 2017 den Aufstieg in die Sachsenliga schafften, oder die Männermannschaft der Ringer von Grün-Weiß, die den Aufstieg in die Regionalliga perfekt machte.

Kurt Rößler, „die gute Seele der Kanuten“ in Weißwasser, hat bei den Auszeichnungen der Ehrenamtlichen wohl alle überragt: Der 89-Jährige ist seit den 50er-Jahren in der Kanu-Abteilung von Grün-Weiß tätig, setzt sich für den Wassersport seit gut 65 Jahren ehrenamtlich ein und könnte wohl so manche Geschichte von den Braunsteich-Kanuten erzählen. Entsprechend herzlich sind die Glückwünsche von Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext), der Chefin der WBG Wohnungsbaugesellschaft Weißwasser, Petra Sczesny, und von SPD-Landtagsabgeordneten Thomas Baum ausgefallen.

Thomas Baum, der auch als Präsidiumsmitglied des Oberlausitzer Kreissportbundes in Weißwasser aufgetreten ist, würdigte darüber hinaus die Stadt als Ganzes: „Weißwasser ist eine Sportstadt und ihr Ruf als solche eilt ihr weit über die Grenzen Sachsens hinaus voran“, sagte er. Immerhin sind allein im Stadtsportverband 22 Mitgliedsvereine und mehr als 3 000 Sportler aktiv. Dessen Vorsitzender Jens Werner sagt während der Veranstaltung: „Die Ehrung der besten Sportler des Jahres ist immer eine der schönsten Aufgaben, die der Vorstand hat.“ Weißwassers Oberbürgermeister wiederum bedankt sich während der Eröffnung auch beim Stadtsportverband, „weil ich weiß, wie viel Arbeit eine solche Veranstaltung macht.“

zur Startseite