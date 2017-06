Mit Lederhose und rotem Halstuch Die Basteifüchse haben mit Heimat- und Gesellenliedern ihr Publikum gefunden. Texte und Musik sind handgemacht.

Die Basteifüchse, Helmar Nestroy, Ralph Teich (Akkordeon) und Uwe Henschel (Keyboard) an der Brandbaude bei Hohnstein, im Hintergrund der Lilienstein. © Steffen Unger

Ob als Duo oder Trio: Seit 2012 sorgen die „Basteifüchse“ mit handgemachten Liedern für fröhliche Stimmung. Besonders gern in der Brandbaude, dem „zentralen Punkt des Malerweges“, erklärt Helmar Nestroy. Der 64-jährige „alte Fuchs“ textet, komponiert und arrangiert mit Herz und Pfiff, um mit der Klampfe die Heimatsänger zu begleiten. Werkzeugmacher Ralph Trojan (48) am Akkordeon und der Elektronik-Ingenieur Uwe Hentzschel (40) mit dem Keyboard vervollkommnen die Formation. Ihr Markenzeichen: Lederkniehose, grün-weißes Hemd und Fuchsschwanz um den Hals – authentisch eben. Mit Gitarre und Akkordeon ziehen sie ohne Mikro durch die Reihen, „weil wir damit dem Publikum sehr nahe sind“, begründet Helmar Nestroy.

Der gelernte Werkzeugmacher und begeisterte Fußballfan steigert sich in einen Wortschwall, wenn er über die „Basteifüchse“ spricht. Sein silbergrauer Oberlippenbart zuckt, die verschmitzten Augen funkeln: „Alles begann bei einem Bierchen mit Freunden in Heeselicht“, sagt er. Seither sind 50 eigene Lieder entstanden, die allesamt die Sächsische Schweiz, Sitten und Bräuche besingen.

So entstand bereits 2007 das Malerweg-Lied mit 18 Strophen, die die Routen und Sehenswürdigkeiten von der Brühlschen Terrasse in Dresden bis zum Prebischtor beschreiben. „Unsere Lieder sind sehr ortsbezogen“, meint Nestroy. Er nennt den „Hockstein-Walzer“ oder „Gott sei Dank gibt es den schönen Brand“, „Auf der Bastei“ oder „Mee Berne“ – eine Hommage an die Kreisstadt. Seine Ideenquelle sei die Hohburkersdorfer Linde, weil sie eine Weitsicht ins Gebirge ermöglicht und zu Musik und Reimen inspiriere. Weil die drei „Füchse“ nicht mit Scheuklappen durch die Gegend ziehen, weil sie Natur und Heimat lieben, nehmen sie „Die Blechlawine“ aufs Korn, denn an den Wochenenden rollen die Autos und Motorräder durch Stürza, die nicht selten einen Parkplatz suchen.

Der „alte Fuchs“ sorgt auch dafür, dass alte Weisen vom Staub des Vergessens befreit werden. Aus den Fünfzigerjahren stammt das Lied der „Rathener Basteifinken“, einst vom Wehlener Herbert Gottlöber aufs Notenpapier gebracht. Walter Pilz schuf den Text. Nicht selten sind die Lieder Reminiszenzen an eine Wanderung. „Huck’n Rucksack uff“, forderte Opa Helmar seinen Enkel in ursächsischem Dialekt auf und textete im Refrain: „Huck’n Rucksack uff und steig zum Berge nuff. Breet des Tischl aus und hol de Bemme raus …“

Die Lieder entstehen oft spontan und werden gerade deshalb zum Renner, „weil das Publikum aus vollen Kehlen mitsingt“. Ob in der Brandbaude vor 70 Leuten, in Fischbach, beim Stadtrundgang in Pirna, in Rathen, Schmilka, in Rosenthal, im Kirnitzschtal oder im Wehlstädtel: Wo die „Basteifüchse“ auftauchen, sind gute Laune und geselliger Gesang garantiert – auf Dorffesten und Familienfeiern, bei Vereinen oder zur „Hofnacht im Malerwinkel“ beim Königsteiner Stadtschleicher Udo Kühn. Ihn nennt Helmar Nestroy einen „Enthusiasten, der mit Herzblut und Engagement die Ortsgeschichte für die Generationen nach uns bewahrt“. Kühn sei es auch zu danken, dass sich die „Basteifüchse“ und die „Königsteiner Kasematten Krawallos“ kennengelernt haben.

