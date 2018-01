Mit Laserpistole und Blumen gegen Raser Die Beschwerden wegen zu schnellem Fahren auf der Hauptstraße brechen nicht ab. Weshalb sich Stadt und Polizei etwas einfallen lassen.

Auf der Hauptstraße gilt Schrittgeschwindigkeit, doch viele Autofahrer halten sich nicht daran. Deshalb war die Strecke auch Thema in der Sicherheitsberatung von Stadt und Polizei. Letztere soll dort bald messen. © Arvid Müller

Radebeul. Die Hauptstraße in Ost ist verkehrsberuhigter Bereich. Autofahrer müssen dort Schrittgeschwindigkeit fahren, also vier bis sieben km/h. Das ist allerdings gar nicht so einfach, weil ein normaler Tacho im Auto diesen Bereich nicht einmal anzeigt. Die allermeisten rollen schneller durch die Einkaufsstraße. Bis zu einem gewissen Punkt mag das noch vertretbar sein. Doch manche übertreiben es.

Anwohner, Passanten und Ladenbesitzer beschweren sich regelmäßig über Raser auf der Hauptstraße. Auch im Stadtrat sind die Temposünder schon mehrfach Thema gewesen. Zuletzt hatte Jeanette Meichelböck (Freie Wähler) angefragt, ob die Stadt auf der Einkaufsstraße nicht blitzen könne.

Doch laut Ordnungsbürgermeister Winfried Lehmann (CDU) ist das nicht so einfach. Zwar hat die Stadt mobile Überwachungsgeräte, mit denen sie an anderen Stellen regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen macht. Auf der Hauptstraße gehe das wegen der dort parkenden Autos aber nicht. Man habe dort kaum vernünftige Messmöglichkeiten, sagt Lehmann. „Eine Messstrecke, wo man von Punkt A bis B freie Sicht hat, kriegen wir dort nicht hin“, so der Bürgermeister.

Deshalb wird jetzt die Polizei aushelfen. Mit Laserpistolen sollen die Beamten blitzen, weil das auch zwischen parkenden Autos funktioniert. Das haben Stadt und Polizei auf ihrer letzten gemeinsamen Sicherheitsberatung vereinbart.

Regelmäßige Kontrollen könnten helfen, damit auf der Strecke insgesamt langsamer gefahren wird. Die Stadt hat aber auch noch eine andere Idee, wie Schnellfahrer ausgebremst werden könnten. Und zwar mit Blumen. Genauer gesagt mit Pflanzkübeln. Einige Behälter mit Pflanzen stehen schon jetzt auf der Straße. Manche davon gehören der Stadt, andere haben Geschäftsinhaber vor ihren Läden aufgestellt. „Wir haben gefragt, ob sie etwas dagegen haben, wenn wir das vereinheitlichen“, sagt Lehmann. Die Stadt würde also die Kübel stellen, die Händler sich auch mit ums Gießen kümmern. Die Behälter könnten dann etwas in den Straßenraum gerückt werden, sagt Lehmann. Sozusagen als grüne Schikanen. Autofahrer müssten langsamer fahren, um ihnen auszuweichen. Im Frühjahr sollen die neuen Blumenkübel aufgestellt werden.

Ob auf der Hauptstraße wirklich so extrem gerast wird, wie oft erzählt, ist laut Lehmann aber auch vom subjektiven Empfinden abhängig. Tagsüber könne man allein schon wegen der vielen parkenden Autos nicht allzu schnell fahren, sagt er. Das Problem trete eher am späten Nachmittag und Abend auf. Auf jeden Fall hoffe die Stadt auf eine Verbesserung der Situation, wenn die Polizei blitzt und zusätzlich die Blumenkübel stehen, so der Ordnungsbürgermeister.

Zuerst hatte es einen anderen Vorschlag gegeben, um Raser zu stoppen. Einige Stadträte schlugen Schwellen auf der Hauptstraße vor. Das wurde von der Stadt jedoch abgelehnt. Mit der Begründung, dass Schwellen auf dem groben Pflaster in der Straße nicht halten und sehr schnell kaputt gefahren würden. So war es etwa an der Ecke Pestalozzistraße, Wasastraße passiert, obwohl die Schikanen dort auf glattem Asphalt befestigt waren.

Die Stadt hat ein zweites Schild aufgestellt, dass auf den verkehrsberuhigten Bereich hinweist. Wer schneller als Schrittgeschwindigkeit fährt und erwischt wird, muss mit einem Verwarngeld rechnen. Bei einer Geschwindigkeit von mehr als 25 km/h kann es sogar zu einem Bußgeld oder einem Fahrverbot kommen. Abgesehen von der geringen Geschwindigkeit gelten im verkehrsberuhigten Bereich noch andere Regeln. Zum Beispiel haben Fußgänger dort Vorrang vor Fahrzeugen und dürfen die Straße in ihrer ganzen Breite nutzen. Als Auto- oder Radfahrer muss man gegebenenfalls sogar anhalten, wenn sich Fußgänger auf der Straße befinden.

