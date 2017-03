Mit Lappen und Besen gegen den Winterdreck Der Zoo wird am Sonnabend geputzt. Das ist der Auftakt einer stadtweiten Reinigungsaktion.

Zigarettenkippen und Papiertaschentücher sind nur der Anfang. Auch Bauschutt und ganze Autoteile haben Schüler bereits aus dem Unterholz geholt, wenn sie mit Citymanager Jürgen Wolf zum Frühjahrsputz im Prießnitzgrund unterwegs waren. „Und, was ich besonders eklig finde: schwarze Tütchen mit Hundekot.“ Da wird es nicht nur dem Citymanager anders, der in diesem Jahr zum neunten Mal zum Frühjahrsputz in Dresden aufruft.

„Sauber ist schöner“ heißt die Aktion, bei der im vergangenen Jahr etwa 1800 Menschen mitgemacht haben. Alle Stadtteile organisieren dabei innerhalb einer zuvor festgelegten Woche Putzaktionen im Freien. Dabei gibt es geschlossene Putzeinsätze, bei denen Schulen, Firmen oder Institutionen zuvor konkrete Aktivitäten geplant haben. Und es gibt offene Putzpläne für Jedermann.

Den Auftakt macht der Zoo. Am Sonnabend geht es dort los. Laut Zoochef Karl-Heinz Ukena kommen etwa 160 Reinemachmänner und -frauen. Wer das sein wird, steht bereits fest, freie Besen gibt es nicht mehr. Zwei Stunden lang werden Wege, Bänke, Brücken, Papierkörbe und Schilder geputzt. Dann gibt es einen Imbiss und die Aktion im Zoo ist erledigt.

Citymanager Wolf ist regelmäßig gern dabei, wenn Schüler aus der Neustadt im Prießnitzgrund für Ordnung sorgen.

Bürgermeister Detlef Sittel (CDU), zu dessen Themengebiet die Ordnung in der Stadt gehört, macht auch mit. „Das ist ein gutes Gemeinschaftserlebnis mit unmittelbar sichtbarem Erfolg“, hat er bei den Putzaktionen vorangegangener Jahre festgestellt. Dabei wurden von den 1800 Beteiligten 2016 rund 140 Kubikmeter Abfall eingesammelt. Die Elbwiesenreinigung, bei der im vergangenen Jahr etwa 1200 Helfer dabei waren, brachte noch einmal rund zwölf Tonnen Müll.

Für technische Hilfe bei den jetzt geplanten 65 Aktionen ist die Stadtreinigung zuständig. Das Unternehmen stellt Container für den Abtransport bereit, liefert Säcke für die Beute der Putztrupps und stellt Arbeitshandschuhe zur Verfügung. Die wurden in diesem Jahr eigens für die bevorstehenden Einsätze bestellt, sagte Burghart Hentschel, Chef der Stadtreinigung. Sie sind rot und haben eine schwarz gummierte Handfläche. „Sauber ist schöner! Dresdner Frühjahrsputz“ steht auf der Seite für den Handrücken. Fehlt nur noch die Jahreszahl auf dem Handschuh. Denn die Aktion soll es auch 2018 wieder geben, dann mit neuen Handschuhen.

