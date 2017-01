Mit Lampions durch den Fürst-Pückler-Park Im Februar findet in Bad Muskau das Winterlicht-Fest statt – und das bereits zum fünften Mal.

Impressionen aus dem winterlichen Fürst Pückler Park in Bad Muskau bei dichtem Schneefall und einem trüben Wintertag. © Rolf Ullmann

Am 18. Februar weicht die winterliche Dunkelheit im Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau wieder dem Lichtschein unzähliger Lampions. Denn dann lädt die Stiftung „Fürst-Pückler Park Bad Muskau“ gemeinsam mit der Stadt und den Vereinen zum Winterlicht-Fest ein. Den Mittelpunkt bildet dabei die inszenierte Lichtwanderung aus fünf verschiedenen Richtungen zur Schlosswiese. Die Startpunkte befinden sich am Alten Schloss, am Weltende/Böses Ufer, an der Orangerie, der Kirchruine sowie am Informationspavillon im polnischen Teil des Parks sein.

Treff an allen Startpunkten ist um 18 Uhr. Die Laternenzüge setzen sich dann eine halbe Stunde später an allen Punkten zeitlich in Bewegung. Die Teilnehmer jeder Gruppe erhalten dafür einen farblich einheitlichen Lampion. Mit Zusammentreffen der Züge auf der Schlosswiese endet die Veranstaltung.

Zeitgleich zum Winterlicht-Fest in Bad Muskau, das in diesem Jahr zum fünften Mal gefeiert wird, finden unter dem Titel „Gardens of Light“ ähnliche Veranstaltungen in Warschau, St. Petersburg, Peking, Lunéville und Frederiksborg statt. (SZ)

zur Startseite