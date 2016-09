Mit Lack und Folie für mehr Ordnung Das Ordnungsamt rüstet gegen Aufkleber auf Schildern und Laternen auf. Zwei Mitarbeiter sollen auf mehr Ordnung achten.

Vor allem die Verkehrsschilder in Augenhöhe werden häufig beklebt. Stück für Stück werden solche Schilder ausgetauscht. Auf einer Spezialfolie soll nichts mehr haften. © Dietmar Thomas

Die Rechten rufen zum Widerstand gegen links auf, die Linken zum Widerstand gegen rechts. Dynamofans freuen sich über ihre Mannschaft – und das alles findet sich in Form von Aufklebern an Laternenpfählen und Verkehrsschildern wieder.

Vor allem in der Innenstadt ist die Kleberei ein Phänomen, mit dem das Ordnungsamt jetzt aufräumen will. „Wir haben die Masten saubergemacht, drei Tage später waren wieder Aufkleber darauf“, sagte Ordnungsamtschef Jürgen Müller. Die Pulverbeschichtung leide unter den Reinigungsversuchen. 50 Leuchten sollen deshalb mit einem Speziallack behandelt werden. Der ist nicht mehr glatt, sondern rau. Die Aufkleber bleiben nicht mehr haften. „Das ist allerdings nicht billig und kostet 50 Euro pro Laterne“, sagte Müller.

Der Stadt ist es der Aufwand wert, um mehr Ordnung ins Stadtbild zu bekommen. Das gleiche gibt auch für die Verkehrsschilder. Besonders um Schulen, im Stadtzentrum und am Kino werden die Schilder häufiger beklebt. Das Ordnungsamt hat eine Spezialfolie gefunden, auf der ebenfalls keine Aufkleber haften. Erste Versuche sind vielversprechend. Eine Firma bringt die Folien auf. Nach und nach sollen die alten Schilder ausgewechselt werden – etwa 20 sind es im ersten Schritt. „Wir haben Material für 100 Schilder“, sagte Jürgen Müller.

Graffiti auf Wänden ist mit Spezialfolie nicht beizukommen. Die Stadt hat aber einen Jahresvertrag mit einer Firma, die die Farbe in Windeseile beseitigt. Eine Schmiererei auf der Hochwasserschutzmauer an der Ritterstraße war noch am gleichen Tag entfernt worden, sagte Müller. Die Firma garantiert ein Jahr lang relativ günstige Festpreise. Diese könnten auch private Hausbesitzer in Anspruch nehmen, so Müller. „Wir geben die guten Konditionen weiter. Bisher wird das aber wenig in Anspruch genommen.“

Personell soll das Ordnungsamt Unterstützung gekommen. Bis spätestens November werden zwei Mitarbeiter neu eingestellt. Sie sollen für den Vollstreckungsdienst zuständig sein und für die Stadt ausstehenden Geldforderungen eintreiben. Bei dieser Gelegenheit sind sie auch im Vollzugsdienst tätig und schauen unter anderem aufs Falschparken. Das habe in einigen Gebieten der Stadt zugenommen. „Es gab viel Beschwerden deswegen. Jeder parkt, wie er will. Auch die Verschmutzungen haben zugenommen“, sagte Müller. Seit das Ordnungsamt auch als Verkehrsbehörde tätig ist, ist es chronisch unterbesetzt, da bleibe für Streifengänge kaum Zeit.

Für mehr Sauberkeit in der Stadt sorgen drei Mitarbeiter, die über sogenannten Kombilohn für 30 Stunden in der Woche angestellt sind und in dieser Eigenschaft Reinigungsarbeiten in drei Stadtgebieten vornehmen. Probleme mit der Sauberkeit gibt es auch an den Markttagen – die Innenstadthändler hatten sich immer wieder darüber beschert. Müller kann das nachvollziehen. Einige Markthändler lassen ihre Müll zurück, obwohl sie ihn mitnehmen müssten.

„Das Problem ist, dass wir keinen Marktmeister mehr haben“, so Müller. Die eingesetzten Mitarbeiter würden die Forderungen nach Sauberkeit mal mehr und mal weniger durchsetzen. Auch das Gebot, die Fahrzeuge außerhalb des Marktgeländes abzustellen, werden immer wieder missachtet. Wenn die Stadt darauf drängt, werde damit gedroht, nicht mehr auf den Markt zu kommen. „In den großen Städten müssen sich die Händler auch an die Regeln halten“, so Müller.

