Mit Kunst gegen das Komasaufen Die DAK führt seit Jahren eine Kampagne gegen Alkoholmissbrauch. Doch die Zahlen steigen weiter.

Janine Borrmann (links) aus der Oberschule am Holländer hatte im Mai mit ihrem Plakat den Wettbewerb der DAK „Bunt statt blau“ auf Landesebene gewonnen. Konstanze Haubold übergab ihr damals den Preis. © Archiv/André Braun

Ein Auto am Baum, Schlafende in Lachen von Erbrochenem. Weiße, müde Gesichter. Die Bilder von exzessivem Alkoholkonsum sind präsent. Und doch wächst die Zahl der sogenannten Komasäufer jährlich weiter. Die DAK versucht seit einigen Jahren mit einem Kreativitätswettbewerb dem Trend entgegenzuwirken.

Bunt statt blau. Der Anlass der bundesweite Kampagne der DAK ist aktueller denn je. Die Zahlen der Jugendlichen nämlich, die in die Falle des Alkoholmissbrauchs tappen, steigen weiter an. Laut DAK kamen im Jahre 2015 allein in Sachsen 72 Kinder und Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus. Laut dem Statistischen Landesamt Sachsen war somit ein Anstieg von 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen.

Roland Pfützer, Chefarzt der Internisten im Klinikum Döbeln und Notaufnahmeleiter Matthias Richter kennen das Problem, auch wenn im Klinikum nur in Ausnahmefällen Jugendliche stationiert werden. „Alkoholvergiftung“, sagt Roland Pfützer, das sei eigentlich ein umgangssprachlicher Begriff. Tatsächlich aber seien die Übergänge fließend. Bei alkoholisierten Patienten müssen Ärzte demnach zunächst entscheiden, ob eine stationäre Überwachung notwendig ist. „Es wird geprüft, ob das Bewusstsein oder Herz-Kreislauf-Funktionen beeinträchtigt sind“, sagt Matthias Richter.

Ist dies der Fall, verbringen die Patienten die Nacht im Krankenhaus – ärztlich überwachtes Ausnüchtern. Das lange Zeit übliche „Auspumpen“ des Magens ist längst nicht mehr gängige Praxis, da es aus medizinischer Sicht eher ein Risiko darstellt. „So ging man vor Jahrzehnten mal vor, das hatte im Prinzip aber nur eine Abschreckungswirkung für Jugendliche, da es sehr unangenehm ist.“, sagt Roland Pfützer. Heutzutage werden Herz und Kreislauf überprüft und eventuell im Rausch zugefügte Verletzungen behandelt. Nach Ermessen der Ärzte ist im Einzelfall eine psychologische Nachbehandlung möglich. „Wir reden mit den Leuten und fragen sie nach ihren Trinkgewohnheiten.“, sagt Pfützer.

Dass das sogenannte „Komasaufen“ vor allem bei Jugendlichen auftritt, bestätigen die Ärzte. Der klassische Fall sei hierbei, dass extrem viel in kurzer Zeit getrunken wird. Zunächst stellt sich dabei keine Wirkung ein. Nach etwa einer Dreiviertelstunde folgt dann der berühmte Hammer auf dem Kopf. „Das nimmt heutzutage durchaus beängstigende Ausmaße an“, sagt Pfützer.

Man müsse das Bewusstsein dafür stärken, dass an ausufernder Trunkenheit nichts cool sei, sagt Pfützer. Ein Versuch, Jugendliche genau dafür zu sensibilisieren, ist die Kampagne „Bunt statt blau – Kunst gegen Komasaufen“ der DAK. Schüler können hierbei ihrer Kreativität freien Lauf lassen und Plakate zum Thema gestalten.

Roland Pfützer und Matthias Richter schätzen solche Kampagnen grundsätzlich als gut ein. Die Aufgabe der Prävention sei, das Lernen des vernünftigen Umgangs mit Alkohol zu fördern. „Man wird Alkohol aber kaum aus unserer Gesellschaft verbannen können, dazu ist er kulturell zu verfestigt.“, sagt Pfützer.

Es liegt an der Gesellschaft, Verhaltensweisen zu reflektieren und medizinische Fakten ernstzunehmen. Das Bewusstsein dafür, wie schädlich Zigaretten sind, sei im Moment deutlich ausgeprägter als das Bewusstsein über die Gefahren von Alkohol, sagt Matthias Zimmer. Wer regelmäßig mehr als ein Bier pro Tag trinke, müsse mit schädlichen Folgen rechnen. Im Übermaß hat Ethanol eine direkt schädliche Wirkung auf eine Vielzahl von Organen. Wie würden also die Ärzte ein entsprechendes Aufklärungsplakat gestalten? „Wahrscheinlich“, so Pfützer, „würde ich auf eine gewisse Schockwirkung setzen.“ Ob die hilfreich ist, sei schwierig einzuschätzen.

Vielleicht jedoch sorge gerade die Auseinandersetzung damit, wie man eine reflektierte Botschaft zum Thema Alkohol gestaltet, für einen Fortschritt.

zur Startseite