Mit Kugelbomben aus Polen erwischt Obergurig. Die Freude über die in Polen gekauften Kugelbomben währte nur kurz. In Obergurig stoppten Bundespolizisten am Mittwochabend ein aus Kassel stammendes Fahrzeug. Bei der Kontrolle des 19-jährigen deutschen Fahrers entdeckten die Beamten auf der Rücksitzbank 28 der Feuerwerkskörper, die der Fahrer kurz zuvor auf einem polnischen Markt nahe Bad Muskau für 80 Euro gekauft hatte. Sie enthalten insgesamt 800 Gramm Sprengstoff. Dabei handelt es sich jedoch um nicht in Deutschland zugelassene Pyrotechnik. Die Kugelbomben wurden sichergestellt und werden vernichtet. Durch den Entschärferdienst der Bundespolizeidirektion Pirna wurde der Mann zu den Risiken und Gefahren, die von derartigem, vermutlich in Fernost hergestelltem, Feuerwerk ausgehen, belehrt. Außerdem muss es sich nun einem Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz stellen.

Vier Personen bei Unfall verletzt Obergurig. Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Straße von Obergurig nach Bautzen auf winterglatter Fahrbahn ein Unfall. Ein 21-jähriger Skoda-Octavia-Fahrer bremste gegen 16.10 Uhr auf der glatten Straße, weil ein vorausfahrender Skoda Yeti ebenfalls gebremst hatte. Dabei geriet der Skoda-Octavia ins Rutschen, drehte sich quer zur Fahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Nissan zusammen. Dieser wurde durch den Aufprall in den Straßengraben gedrückt. Bevor der Octavia jedoch zum Stehen kam, rutschte er gegen den vorausfahrenden Skoda Yeti. Durch den Zusammenstoß wurden der 21-jährige Octavia-Fahrer und eine 35-jährige Insassin des Nissans schwer verletzt. Zwei Kinder, die im Nissan saßen, erlitten leichte Verletzungen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 14000 Euro. Die Straße war für etwa 2,5 Stunden voll gesperrt.

In Gartenlauben eingebrochen Bautzen. In der Zeit zwischen Dienstagvormittag und Mittwochnachmittag sind in Bautzen Unbekannte in fünf Gärten an der Neusalzaer Straße eingedrungen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Die Täter verursachten einen Schaden an den Lauben in Höhe von etwa 2500 Euro.

Radio aus Auto gestohlen Burkau. Gewaltsam drangen Diebe am Mittwoch in einen auf dem Pendlerparkplatz in Burkau abgestellten Golf VI ein. Die Täter entwendeten aus dem Auto ein Multifunktionsradio im Wert von etwa 2500 Euro. Am Wagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

In Büro eingedrungen Kamenz. Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Bürogebäude in Kamenz eingebrochen. Derzeit liegen noch keine Angaben vor, was aus dem Objekt an der Fichtestraße verschwand. Die Täter hinterließen einen Schaden von etwa 250 Euro. Ein Kriminaltechniker sicherte vor Ort Spuren.

Mehrere Diebstähle in Schirgiswalde Schirgiswalde-Kirschau. In der Nacht zu Mittwoch haben sich in Schirgiswalde Diebe auf einem Grundstück an der Adolf-Kolping-Straße zu schaffen gemacht. Die Täter entwendeten unter anderem aus einem Schuppen ein Mountainbike der Marke Lakes und aus einem VW Caddy ein Navigationssystem sowie diverses Hundezubehör. Es entstand ein Schaden von etwa 1100 Euro. Im gleichen Zeitraum entwendeten Unbekannte von einem weiteren Grundstück an der Adolf-Kolping-Straße aus einer Garage einen Komplettradsatz sowie eine Motorkettensäge. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf etwa 1.250 Euro. Sachschaden entstand keiner.