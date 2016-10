Mit Kuchen-Schaf ins Fernsehen Eine Weißigerin schafft es mit einer genialen Idee in die Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“, die Dienstag zu sehen ist.

Nadine Brams und ihre Tochter Marie backen gern zusammen. Am liebsten gestalten sie die Kuchen-Schafe, die Nadine Brams erfunden hat. Das ist eine neue Art, Kuchen zu präsentieren. Der mittlere Teil (im Foto: der grüne Oberkörper) ist der eigentliche Kuchen. © Caketales GmbH

Es sei schon ein komisches Gefühl, sich selbst im Fernsehen zu sehen, sagt Nadine Brams. „Man sieht so ganz anders aus, als man von sich selbst denkt.“ Vox hat eine Vorschau mit der 31-Jährigen gezeigt. Der Kölner Fernsehsender wirbt für die neue Folge von „Die Höhle der Löwen“, die am 4. Oktober ausgestrahlt wird. Fünf erfolgreiche Verkaufsprofis bieten darin ihre Dienste als Investor an. Wer die „Löwen“ mit seiner Verkaufsidee überzeugt, bei dem steigen sie mit einer Anschubfinanzierung ein und bringen das Produkt ganz groß raus.

Auch Nadine Brams hat sich in die Höhle der Löwen gewagt. Und das ausgerechnet mit einem Schaf. Um genauer zu sein, mit einem Kuchen-Schaf. Dahinter verbirgt sich der erste Tortenständer mit Köpfchen. In diesem Fall mit Schafskopf. „Ich liebe Schafe“, sagt die junge Mutter. „Man kann sie so schön verzieren.“

Alles angefangen hat mit einer Idee zum ersten Geburtstag ihrer Tochter Marie. Das war im März 2013. Nadine Brams wollte ihr den lustigsten Geburtstagskuchen schenken, der jemals gebacken wurde. Und er sollte aussehen wie die kleine Marie. „Wenn man schwanger ist, kommen die Mutti-Hormone hoch und halten lange an“, sagt sie lachend. Und wenn dann die Mama auch noch kreativ ist, kommt was ganz Besonderes dabei raus: eine Kuchenschale auf zwei Beinen und oben einem Mädchenkopf. Das eigentliche Naschwerk ist der Oberkörper.

„Fast eine ganze Woche habe ich dafür gebraucht, um diese Idee umzusetzen“, erzählt sie. Ihr erster Weg führte sie nicht in ein Geschäft für Küchenzubehör, sondern in einen Baumarkt. Dort kaufte sie Holzplatten und einen Besenstil und ließ sie zuschneiden. Damit war schon mal das Grundgerüst für die Tortenplatte auf zwei Beinen fertig. Schwieriger wurde es, aus Zuckerguss einen Kopf zu formen. Das Backen und Verzieren des Oberkörpers war das geringste Problem.

Die Kuchen-Marie zum Anbeißen kam nicht nur beim Geburtstagskind sehr gut an. Alle Verwandte und Freunde waren begeistert und fragten, wo es denn so was zu kaufen gibt. Sie ermunterten Nadine Brams, noch mehr solcher Figuren zu basteln und die Idee patentieren zu lassen. Sie ging zu einer Erfinderberatung und suchte sich anschließend einen Modellbauer, der ein produktionsfähiges Muster erstellte. Über eine deutsche Agentur ließ sie Mitte 2014 in China 500 Kuchenständer herstellen. Handgegossen und handbemalt. Sie investierte dafür ein kleines Vermögen. Doch als die Figuren zurückkamen, war die Ernüchterung groß. „80 Prozent war Ausschuss. Das war übel“, erinnert sich Nadine Brams an diesen Rückschlag.

Nach Rückschlag nicht aufgegeben

Doch die junge Mutter, die mit Mädchenname Jähnichen hieß und aus Weißig am Raschütz stammt, gab nicht auf. Auf der Esslinger Kuchenmesse „Cake Germany“ im Oktober 2014 präsentierte sie an einem kleinen Stand ihre Weltneuheit und hatte Erfolg. „Ich hatte 50 Stück mitgenommen, die waren ganz schnell weg“, erzählt sie. Im Minutentakt seien die Kuchenständer über den Verkaufstisch gegangen.

Von da an war sie mit ihrer Erfindung in mehreren Zeitungen. Sogar in der Frankfurter Allgemeinen, denn Nadine Brams lebt mit ihrer kleinen Familie in Hessen.

Zuhause, im heimatlichen Weißig am Raschütz, sind die Eltern mächtig stolz auf sie. Allen voran Vater Steffen Jähnichen. Er hat von seiner Tochter schon einen roten Kuchen-Fußballer geschenkt bekommen, denn er ist leidenschaftlicher Bayern-München-Fan. „Nur eines stört mich“, sagt Jähnichen. „Diese Idee wird als Weltneuheit aus Hessen dargestellt. Dabei stammt sie von meiner Tochter, und die ist eine waschechte Sächsin.“

Nadine Brams ist auch stolz auf ihre Wurzeln. „Ich stehe nach wie vor zu meiner sächsischen Herkunft“, sagt sie. Doch um die Investoren im Fernsehen von ihrer Geschäftsidee zu überzeugen, habe sie es vorgezogen, auf Hochdeutsch und nicht auf Sächsisch zu sprechen. Die Fernsehleute von Vox hatten sie angerufen, als sie auf der Suche nach neuen Kandidaten waren und die Kuchen-Schafe von Nadine Brams entdeckten.

Am Dienstagabend heißt es ab 20.15 Uhr: Daumen drücken für unsere Nadine und ihre Erfindung! Wenn die junge Sächsin tatsächlich einen der fünf Investoren für ihre Idee begeistern kann, dürften die Kuchen-Schafe schon bald im Handel zu kaufen sein. Dann geht eine Idee eines Raschütz-Mädels rund um die Welt.

