Pirnaer Adventskalender Mit Kraft und Köpfchen Als kleine Handwerker verkleidet, schlüpfen Kinder in Pirna aus den Kalendertürchen. Die SZ trifft ihre Vorbilder. Heute: der Schmied.

Heiße Schnecke: Rudolf Köhler (69) hat in seiner Mockethaler Werkstatt ein Geländer-Endstück geschmiedet. Heute trifft er sich 17 Uhr mit dem Weihnachtsmann und dem Kalenderkind auf der Pirnaer Marktbühne.

Dean Curtis (5) aus Berggießhübel klettert als kleiner Schmied mit großem Hammer aus der zweiten Kalendertür.

Der Fußboden bebt, die Luft vibriert. Ein Katzentier zischt durch die Tür hinaus. Vermutlich ist es Felix. Er kann das Gehämmer nicht leiden. Aber auch Moritz, die lärmresistente Schmiedekatze Nummer Zwei, ist außer Sicht. Meister Rudolf hat sowieso kein Auge für seine Haustiere. Er steht am Lufthammer. Scharf durch die Brillengläser äugend, die Zungenspitze zwischen den Lippen, wendet er ein rotglühendes Stück Rundstahl unter dem niedertrommelnden Hammerkopf hin und her. In zwanzig Minuten wird daraus ein schön geschnörkeltes Geländerende geworden sein. Schmiedemeister Rudolf Köhler schaltet den Hammer ab und schiebt sein Werkstück zurück in den glühenden Koks. Die Schmiedefeuer sind selten geworden, sagt er. Kaum einer wisse Handgeschmiedetes noch zu schätzen. Hier, in seiner Werkstatt in Pirna-Mockethal, ist er es, der „Rentner“, wie er sich selbst nennt, der noch regelmäßig am Amboss steht. Nebenan sind sein Sohn André und der Geselle zugange. Dort zucken die Lichtbögen von Schweißgeräten, Schleifscheiben entfachen grellen Funkenregen. Im Auftrag der Bahn entsteht soeben ein wuchtiges Geländer.

Wer eine Ahnung haben will, wie alt die Köhlersche Schmiede ist, muss nur die Werkbank ansehen. Zahllose Arbeitsgänge haben aus der einstmals ebenen Fläche eine Berg-und-Tal-Landschaft gemacht, reichlich gespickt mit blankgewetzten Nagelköpfen. Rudolf Köhler nennt sie die „Gedächtnis-Werkbank“. Vielleicht diente sie schon Großvater Emil bei der Gründung der Werkstatt um 1900. Kunden waren damals vor allem die Bauern mit Wagen und Pferden. Hufe hat auch Rudolfs Vater Paul noch beschlagen. Rudolf hat es immerhin gelernt. Als er sich 1980 mit der Schmiede selbstständig machte, brauchte aber kaum noch einer einen „Pferdeschuster“.

Rudolf Köhler zieht das Eisen aus den fauchenden Flammen. Es darf nicht „sterneln“, sagt er. Wenn es Funken sprüht wie eine Wunderkerze, dann ist es kurz vor dem Verbrennen. Er greift den Hammer, legt das Werkstück auf den Amboss und beginnt mit schnellen Schlägen, aus dem Stab-Ende einen Knauf zu formen. Zunder spritzt auf und landet in grauen Flocken auf dem rußigen Betonboden.

Warum er Schmied geworden ist? Das Schmieden liegt ihm eben im Blut, sagt Rudolf Köhler. Er mag es, unter seinen Händen etwas entstehen zu sehen. Dazu muss man Kraft haben. Aber die Kraft macht es nicht alleine, erklärt der Meister. „Man braucht auch Köpfchen.“

Neue Hitze, neue Schläge. Das Eisen wird nun auf dem Schnörkelhorn bearbeitet, kringelt sich willig unter Köhlers Hieben. Viele Ornamente, gedrehte Stäbe, Kugeln, sind heutzutage Massenware. Diese Metallschnecke hier gibt es nicht von der Stange. Sie ist ein Unikat, genau wie der Meister selbst und seine Werkstatt. Sohn André wird dafür sorgen, dass das Schmiedefeuer von Mockethal nicht verlöscht.

