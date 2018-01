Mit Köpfen Enthaupteter posiert

Der Angeklagte (r) in einem Gerichtssaal des Oberlandesgerichts in Stuttgart. © Marijan Murat/dpa

Stuttgart. Weil er mit Köpfen enthaupteter IS-Terroristen posiert hat, ist ein irakischer Flüchtling in Stuttgart wegen Kriegsverbrechen in sechs Fällen verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Stuttgart belegte den 24-Jährigen am Donnerstag mit einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten.

Nach Ansicht des Gerichts, posierte der Mann im Juli 2015 als Angehöriger der irakischen Armee für ein Foto mit sechs am Boden liegenden Köpfen getöteter IS-Terroristen, um die Toten zu verhöhnen und seine Überlegenheit zu demonstrieren (Az.: 32 OJs 9/17).

Im Herbst 2015 kam er als Flüchtling nach Deutschland. Das Foto wurde später auf seinem Smartphone gefunden.

Unter welchen Umständen die IS-Terroristen ums Leben kamen, wer sie enthauptet hatte und wer die Köpfe zu Schau stellte, konnte laut Gericht nicht geklärt werden. Auch nicht, ob der heute 24-Jährige daran beteiligt war. Somit sei das Gericht davon ausgegangen, dass der Mann - wie von ihm beteuert - damals nicht an Kampfhandlungen beteiligt war, ebenso wenig wie an den Enthauptungen.

Die Terrormiliz IS hatte laut Gericht damals eine Stellung der irakischen Armee im 250 Kilometer nordwestlich von Bagdad gelegenen Baidschi angegriffen.

Vorgeführt worden war der Mann zum Prozessstart Anfang November noch in Fußfesseln und mit Handschellen. Jetzt muss er nicht ins Gefängnis zurück. Mehr als sechs Monate lang hatte er unter besonderen Haftbedingungen in Untersuchungshaft gesessen. Dreimal beantragte er Asyl. Seit 1. August sind laut Gericht alle Anträge rechtskräftig abgelehnt. (dpa)

zur Startseite